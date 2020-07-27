Фонд госимущества выставил на продажу гостиницу на балансе ЧАЭС

Фонд госимущества (ФГИ) Украины выставил на аукцион объект незавершенного строительства – гостиницу на Привокзальной площади в Славутиче (Киевская обл.) площадью 14,3 тыс. кв. м за 5,4 млн грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно объявлению на сайте "ProZorro.Продажи", недостроенный 8-этажный отель рассчитан на 274 места. Готовность объекта составляет 42%. Площадь земельного участка под отелем составляет 0,81 га.

Гостиница находится на балансе Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

По данным площадки, аукцион состоится 14 августа.

Как сообщалось со ссылкой на директора туристической компании Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, в 2019 году зону отчуждения посетило 124 тыс. туристов, что на 67% больше, чем в 2018 году.