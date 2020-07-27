Нацбанк продлил упрощенную реструктуризацию кредитов из-за карантина

Национальный банк Украины (НБУ) продлил до 30 ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов, осуществляемых банками для заемщиков, испытывающих сложности с обслуживание долга из-за введения карантинных ограничений.

Указанные изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №105 от 24 июля, которое вступило в силу с 25 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно постановлению, также из групповой оценки кредитного риска не будут изыматься кредиты, условиями реструктуризации по которым предусмотрено осуществление платежей с периодичностью более редкой, чем или в объеме меньшем, чем предусмотренные требованиями положения №351.

Кроме того, для непрерывности кредитной поддержки государственного сектора предусмотрено право банков при оценке кредитного риска по кредитам, предоставленным органам государственной власти и органам местного самоуправления (должники – бюджетные учреждения), не принимать во внимание информацию о состоянии выполнения ими доходной части бюджета в 2020 году.

Как сообщалось, ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что Национальный банк предлагает начинать реструктуризацию кредитов, по которым на период карантина действуют "кредитные каникулы", чтобы избежать критического роста дисбаланса в банковской системе.

Напомним, что постановлением правления НБУ №39 "Об особенностях применения требований Положения об определении банками размера кредитного риска по активным банковским операциям в связи с введением ограничительных мер" были введены особые правила применения требований Положения №351 "Об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям" для стимулирования банков к своевременного реагирования на экономические проблемы заемщиков, обусловленные пандемией коронавирусной болезни COVID-19.