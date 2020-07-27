СЕТАМ выставил на продажу бывший офис корпорации "Укрбуд"

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины выставило на электронный аукцион OpenMarket нежилое здание в ипотеке по ул. Пушкинской, 27 в Киеве, где ранее располагался центральный офис строительной корпорации "Укрбуд", за 168,4 млн грн.

Согласно объявлению на площадке OpenMarket, площадь объекта – 3,041 тыс. кв. м, аукцион назначен на 21 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В офис по ул. Пушкинской, 37 корпорация "Укрбуд" переехала в декабре 2018 годша после реконструкции здания.

Как сообщалось, в июне ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" получила сертификаты о вводе в эксплуатацию трех жилых комплексов "Укрбуда": "Солнечная ривьера", "Новомостицкий" и первых двух секций ЖК "Пектораль".

Корпорация "Укрбуд" прекратила работу на своих объектах из-за корпоративного конфликта и нехватки средств, под угрозой оказались около 13 тысяч инвесторов в строительство.

В целом "Киевгорстрой" планирует принять в управление 24 объекта корпорации Укрбуд ".

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), на март-2020 являлся Киевский городской совет (80%).