Германия выступает против возвращения России в состав "Большой семерки", – МИД

Германия выступает против возвращения России в состав G7 и тем самым расширения формата до "Большой восьмерки".

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас в интервью Rheinische Post, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Россия сама может внести наибольший вклад в то, чтобы эти двери (для нее, – ред.) открылись", – сказал глава внешнеполитического ведомства Германии.

"G7 и G20 – это два формата, которые разумно согласованы друг с другом, у нас нет необходимости еще в G11 или в G12", – добавил министр.

Хайко Мас напомнил, что причиной исключения России из "Большой восьмерки" стала аннексия Крыма и агрессия на востоке Украины.

"До тех пор, пока у нас нет решения (этих проблем, – ред.), я не вижу никаких шансов (для возвращения РФ в "восьмерку", – ред.)", – подчеркнул Мас.

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Отвечая на вопрос, не списала ли Европа Крым, глава МИД ФРГ заявил: "Мы не можем просто пожать плечами и принять к сведению, что в 21 веке границы в Европе просто так перекраиваются. Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым".

Хайко Мас признал, что сейчас отношения с Москвой "сложные" по многим направлениям. При этом германский министр добавил, что конфликты в Сирии, в Ливии и в Украине могут быть урегулированы только совместно с Россией.

Ранее, 13 июля, глава МИД ФРГ Хайко Мас, заявил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента, что политика в отношении России и Украины будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС. Глава германского МИД тогда также заявил, что диалог в "нормандском формате" о реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигается медленно.

"Переговоры нелегкие, прогресс ограниченный, но решение на востоке Украины будет предпосылкой тому, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России", – подчеркнул Мас.

Он, в частности, напомнил, что договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже о разведении сил пока не выполнены.