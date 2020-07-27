Более трети украинских зрителей надеются на раскодирование спутникового ТВ, – исследование

Согласно исследованию GFK Ukrainе и "ИНФО-сапиенс", более трети украинских зрителей все еще надеется, что украинские каналы будут раскодированы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу оператора спутникового телевидения Viasat сообщает БизнесЦензор.

В январе 2020 года состоялось кодирования украинских каналов на спутнике.

Согласно исследованию, сейчас есть около 2 млн зрителей не приняли или отложили решение о переходе к официальному платному провайдеру или изменения типа приема сигнала для просмотра закодированных каналов.

По данным исследования, это было сделано из-за заявлений на государственном уровне о возможном раскодировании каналов.

"Это спровоцировало людей не переходить на платный тип приема и, как следствие, в ожидании раскодирования каналов произошел рост спроса на пиратские сервисы или запрещенные русские каналы, которые в дальнейшем остаются открытыми на спутниках, и доступны нашему зрителю бесплатно", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день уже закодировано более 40 украинских каналов в 2020 году, и этот перечень будет расти.