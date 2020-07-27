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Более трети украинских зрителей надеются на раскодирование спутникового ТВ, – исследование

Более трети украинских зрителей надеются на раскодирование спутникового ТВ, – исследование

Согласно исследованию GFK Ukrainе и "ИНФО-сапиенс", более трети украинских зрителей все еще надеется, что украинские каналы будут раскодированы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу оператора спутникового телевидения Viasat сообщает БизнесЦензор.

В январе 2020 года состоялось кодирования украинских каналов на спутнике.

Согласно исследованию, сейчас есть около 2 млн зрителей не приняли или отложили решение о переходе к официальному платному провайдеру или изменения типа приема сигнала для просмотра закодированных каналов.

По данным исследования, это было сделано из-за заявлений на государственном уровне о возможном раскодировании каналов.

"Это спровоцировало людей не переходить на платный тип приема и, как следствие, в ожидании раскодирования каналов произошел рост спроса на пиратские сервисы или запрещенные русские каналы, которые в дальнейшем остаются открытыми на спутниках, и доступны нашему зрителю бесплатно", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день уже закодировано более 40 украинских каналов в 2020 году, и этот перечень будет расти.

цифрове телебачення (23) телебачення (405)


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Современное телевидение является агрессивно пропагандистским, скучным и бессмысленным. Поскольку оно не дает современное качество кадров и их наполнения. За деньги такое телевидение нужно только тем, кому за 50 или даже за 60. Более молодые смотрят в интернете только то, что они хотят, только то, что им интересно. Это результат ужасающего качества современной журналистики, которая превратилась в откровежнную обслугу олигархов, владельцев каналов. Это всем видно и понятно, но никому не нужно. Любые фильмы, аудиозаписи, книги, передачи, значимые интервью в любом качестве доступны легко и совершенно бесплатно. И самое интересное, давно уже вне ТВ, которое, боюсь, отстало навсегда. Уже тот факт, что крупнейшие в мире рекламодатели уходят с ТВ и переходят в Интернет, подтверждает мои рассуждения. Кроме того, ТВ еще и грузит тупой рекламой, которая никому не нужна. ТВ сегодня смотрят только те, кто не умеет пользоваться интернетом, в полной мере. Иначе, зачем смотреть эту тягостную скуку?
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27.07.2020 21:10 Відповісти
На ТВ очень мало личностей. Можно ругать СССР. Но на советском ТВ было много личностей, людей действительно интересных, у которых можно было многому поучиться. Прежде всего, произошел коренной упадок культуры. Даже известные люди могут ругаться матом. Качество подаваемых материалов - ужасающее. Язык косноязычный, примитивный, малокультурный. Многие поднимаемые темы рассматриваются поверхностно. Очень мало качественной аналитики. Зато мы имеем засилие на экране популизма и шапкозакидательства. Много крика, общения на повышенных тонах. Это все свидетельства всеобщего упадка.
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27.07.2020 21:17 Відповісти

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