Хакеры заблокировали работу сервисов Garmin для спортсменов и пилотов, – СМИ

Сервисы известного производителя умных часов и электронных устройств для занятия спортом и для малой авиации Garmin не работают с 23 июля.

Как сообщает пресс-служба компании, сбой затронул работу сервисов Garmin Connect и Garmin Pilot, в результате некоторые функции и сервисы на этих платформах недоступны для клиентов, передает БизнесЦензор.

Кроме того, из-за сбоя в работе колл-сервисов компания не принимает звонки, электронные письма и не поддерживает онлайн-чаты.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить наши системы",– сказано в сообщении.

В свою очередь портал ZDNet сообщает, что причиной сбоя стала хакерская атака, передает Интерфакс.

По данным портала, злоумышленники зашифровали данные системы и требуют выкуп. Официально компания эти сообщения не подтверждает.

Ранее пользователи Garmin по всему миру столкнулись с тем, что не смогли загрузить в специальные приложения данные со своих устройств, например, сведения о спортивных тренировках. Информация остается в памяти их устройств, которые продолжают работать, но приложение предлагает более подробные данные о занятиях, пройденных шагах, установленных рекордах и т.п.

Кроме того, сбой коснулся и сервиса для пилотов самолетов flyGarmin. Пилоты, использующие сервис, рассказали ZDNet, что не смогли загрузить базу данных Garmin в свои навигационные устройства. По требованиям Федерального управления гражданской авиации США, базы данных должны регулярно обновляться, поэтому полеты под угрозой.

Также не работает и приложение Garmin Pilot, которое используется при планировании полета.