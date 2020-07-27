Криклий анонсировал создание сети электронной навигации мореплавания

В Украине создадут современную сеть электронной навигации мореплавания и для этого обновят аппаратную составляющую навигации.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Электронная навигация, или е-навигация, - это комплексный сбор, анализ и обмен морской информацией между бортом и берегом в режиме онлайн, что позволяет оптимизировать плавание. Е-навигация - современное явление, которое вводится под эгидой Международной морской организации", - написал Криклий.

По его словам, запуск электронной навигации в Украине требует серьезного обновления аппаратной составляющей - создания современной сети базовых станций автоматической идентификационной системы.

Уже запущен процесс замены отработавших срок службы станций на новые. В этом году предусмотрена установка оборудования на пяти береговых объектах.

"Также работаем над развертыванием базовых станций на внутренних водных путях. Первый комплект оборудования появится в Киеве до конца года". - отметил Криклий.