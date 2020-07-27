"Укрзализныця" продлила погашение долга перед "Сбербанком" на $200 миллионов

"Укрзализныця" успешно завершила сделку по реструктуризации долга на сумму около $200 млн, подлежащего погашению до конца июля текущего года, на срок до 3-х лет с возможностью досрочного погашения.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, подписание соответствующих соглашений состоялось на прошлой неделе, передает БизнесЦензор.

Ожидается, что условия реструктуризации вступят в силу окончательно после принятия соответствующего решения Национальным банком.

В компании отмечают, что "Укрзализныця" столкнулась со значительным негативным влиянием пандемии, вызванной распространением коронавируса SARS-CoV-2АТ.

"Реализованные на текущий момент антикризисные меры, которые находились в пределах полномочий "Укрзализныци", позволили сбалансировать денежный поток и оптимизировать деятельность. Но, для поддержания надлежащего уровня ликвидности и социальной функции "Укрзализныци", компании было необходимо реструктурировать обязательства перед АО "Сбербанк" (Украина) на сумму около $200 млн, подлежащих выплате 31 июля 2020 года", – сказано в сообщении.

В компании также планируют дальнейшее рефинансирование долга за счет займов на международном рынке капиталов или кредита от одного из украинских банков.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) продлил до 30 ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов, осуществляемых банками для заемщиков, испытывающих сложности с обслуживание долга из-за введения карантинных ограничений.