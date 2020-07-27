Депутаты просят Конституционный суд узаконить отгрузку нефти "Укрнафты" без оплаты

51 народный депутат во главе с членом комитета по правоохранительной деятельности Игорем Фрисом ("Слуга народа") 24 июля обратились в Конституционный суд Украины с просьбой признать незаконными нормы правительственного постановления, запрещающие отгрузку нефти покупателям на аукционах без получения 100-процентной предоплаты.

Текст конституционного ходатайства опубликован на сайте суда, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Авторы документа считают, что приведенная норма противоречит ряду положений Конституции, "поскольку выдав ее, Кабинет министров Украины вышел за пределы своих полномочий, урегулировав подзаконным актом порядок и условия перехода права собственности на выставленные на продажу нефть, газовый конденсат и газ сжиженный, хотя такие вопросы должны определяться исключительно законами".

Кроме того, по мнению подписавшихся под документом народных депутатов, оспариваемое предписание предполагает неравные конкурентные условия для участников рынка нефти и газа.

Среди подписантов обращения в Конституционный суд близкие к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому депутаты - Ольга Василевская-Смаглюк (ранее подавала поправки по унификации ставок акцизного налога) и Анна Скороход (автор поправок по противодействию законопроекта по "зеленым тарифам", активно лоббируемыми группой "Приват").

Отмечается, что именно на нарушении этой нормы строится уголовное производство Национального антикоррупционного бюро, которое с 2015 года расследует вывод средств из "Укрнафты" посредством безоплатной отгрузки нефти пяти аффилированным с "Приватом" компаниям на аукционах марта-июля 2015 года.

С 2017 года признать незаконным эту норму пыталась аффилированная с группой "Приват" компания "Инсигния Резорт". В 2018 году ей удалось выиграть у правительства в первой и во второй инстанциях, но в феврале 2019 года, после того как в дело вступило НАБУ, Верховный суд аннулировал решения судов предыдущих инстанций.

После этого непосредственно сама "Укрнафта" добивалась от Верховного суда пересмотра решения по иску "Инсигнии Резорт", утверждая, что ее права были нарушены. 22 октября 2019 года Верховный суд отказал "Укрнафте" в пересмотре своего решения по этому делу.

В марте-июле 2015 года "Укрнафта" отгрузила 1 млн тонн нефти без предварительной оплаты, что запрещено порядком проведения аукционов. Спустя пять лет оплата за эту нефть так и не поступила, а "Укрнафта" стала крупнейшим должником госбюджета.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 мон до 1,4 млн тонн, газа - в три раза, с 3,3 млрд до 1,1 млрд кубометров, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По данным НАК "Нафтогаз Украины", в целом налоговый долг "Укрнафты" достигает 30 млрд грн.