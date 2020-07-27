В Украине за неделю выдали "доступных кредитов" на 638 миллионов

В рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки за прошедшую неделю заключили 196 новых кредитных соглашений на общую сумму 638 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Всего по состоянию на 27 июля 2020 года уже выдано 1446 кредитов на общую сумму 2,413 млрд грн.

Наибольшим спросом бизнеса продолжают пользоваться кредиты на рефинансирование ранее полученных займов. За прошедшую неделю портфель рефинансированных кредитов в рамках программы вырос на 564 млн грн. Он уже достиг 1,637 млрд грн и продолжает расти. Сумма заявок на рефинансирование составила 6,464 млрд грн с момента запуска этого антикризисного продукта.

Стабильно высоким остается спрос бизнеса на инвестиционные кредиты в рамках программы. По состоянию на 27 июля сумма заявок на получение займов в рамках этого продукта составила 5,129 млрд грн. Уполномоченные банки с момента запуска программы уже выдали инвестиционных кредитов на сумму 757,30 млн грн, что позволило обновить основные фонды предпринимателей на сумму около 1 млрд грн.

На сегодня кредит в рамках программы можно получить уже в 18 банках: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Банк "Львов", "ПУМБ", "Банк "Альянс", "Кредобанк", "Банк "Восток", "Райффайзен банк Аваль", "ТАСкомбанк", "Альфа-банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь Банк ", "КредитВест Банк" и "ОТП Банк".