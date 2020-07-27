МВД отчиталось перед Зеленским о прекращении работы 37 ночных клубов

Из-за нарушения карантинных норм в Украине были закрыты 37 ночных клубов.

Об этом представители Министерства внутренних дел доложили на традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителях. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся к возвращению к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию", – сказал Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 тыс. чел.

Как сообщалось, 8 июля Кабинет министров по предложению МВД запретил работу ночных клубов после 23:00 и до 7:00.