"Укртранснафта" начала закупать электроэнергию у связанной с Коломойским фирмы

АО "Укртранснафта" 22 июля по результатам тендера заключило соглашение с ООО "Юнайтед Энерджи" о поставках электроэнергии на 140,36 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, на август-декабрь заказали 64 142 МВт-ч электроэнергии по договорной цене 2,19 грн за кВт-ч. Фактическая цена будет рассчитываться по формуле.

Условиями соглашения предусмотрен аванс в объеме 35%, который будут платить до 25 числа месяца перед расчетным, аванс в 35% госкомпания будет перечислять до 5 числа месяца перед расчетным, а оставшиеся 30% – до 15 числа месяца после расчетного.

Стоимость договора на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 143,04 млн грн.

Три фирмы с более низкими до 12% ценам отклонили, потому что они применили в формуле отрицательное значение маржи. Это были ООО "Вольт Снаб", ООО "Эрнеринг" и ООО "Статус Энерго". При этом сам победитель применил нулевое значение маржи.

Фирма "Статус Энерго" обжаловала свое отклонение в АМКУ, заявив, что информация о цене, предложенной участником после аукциона, размещена после конечного срока подачи тендерных предложений, а потому не является частью тендерного предложения. Таким образом, после аукциона нельзя отклонить участника за его несоответствия условиям тендерной документации. Однако впоследствии жалобщик отозвал жалобу из-за изменения цены электроэнергии.

Более дорогими конкурентами победителя торгов были ООО "Прикарпатенерготрейд", ООО "Львивенергозбут", ООО "Полтаваенергозбут", ООО "Энерго Сбыт Транс", ООО "Энерджи Трейд Групп", ООО "Николаевская электроснабжающая компания", ООО "Торговая электрическая компания" и ООО "Альтернативэнерго" . Кроме того, ООО "Энер Сумы" не допустили к аукциону за отсутствие справки от Администратора расчетов НЭК "Укрэнерго" о том, что фирма не находилась в статусе "дефолтный" за время работы нового рынка электроэнергии.

Столичная "Юнайтед Энерджи" записана на директора Андрея Короткевича-Лещенко, руководившего профсоюзом дочернего предприятия "Газ-Тепло" НАК "Нафтогаз Украины".

Как выяснили журналисты проекта "Схемы", "Юнайтед Энерджи" фигурировала в схеме поставок электроэнергии государственного "Центрэнерго" на подконтрольные Игорю Коломойскому предприятия в то время, когда олигарх "консультировал" руководство госкомпании.

Напомним, государственная "Укртранснафта" до 2015 года также была подконтрольна Коломойскому. С 2009 по 2015 годы предприятием руководил близкий к олигарху топ-менеджер Александр Лазорко. В сентябре 2015 года он был объявлен в розыск, ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах в интересах фирм Коломойского.

После объявления в розыск Лазорко поселился в Лондоне и пытался через украинские суды добиться восстановления в должности. После победы президента Владмира Зеленского на выборах в апреле 2019 года стало известно, что Министерство внутренних дел сняло Лазорко с розыска, после чего он в июне того же года вернулся в Украину.

После этого с помощью решения суда Лазорко восстановился на работу в АО "Укртранснафта", где сейчас занимает должность заместителя главы правления.