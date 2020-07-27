Минцифры предложило ввести официальные электронные адреса

Министерство цифровой трансформации поддерживает законопроект №3860, который предусматривает выдачу гражданам официальных электронных адресов вместе с паспортами.

Как сообщает пресс-служба министерства, принятие документа позволит "упростить общение между гражданами, бизнесом и государством", передает БизнесЦензор.

Законопроектом предложено ввести официальный электронный адрес для юрлиц, физлиц-предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и других категорий.

"Официальный мейл будет состоять из идентификатора, отметки "@" и доменного имени (кроме доменных имен, оканчивающихся на ".ru"). Идентификатором для юридических лиц предлагается определить код согласно Единому государственному реестру, для физических лиц-предпринимателей - регистрационный номер карточки налогоплательщиков", – сказано в сообщении.

Такая почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре.

Согласно законопроекту, компании, учреждения, общества и физические лица-предприниматели при регистрации и регистрации изменений сведений в Едином госреестре будут автоматически получать официальные электронные адреса.

Для всех граждан официальный адрес будет присваиваться при оформлении паспорта гражданина Украины впервые, его обмене или по собственному желанию.

"Письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно будет считать направленными и официально врученными и не требующего дополнительного документального подтверждения их направления", – сказано в сообщении.

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Для юридических лиц, самозанятых лиц и других субъектов правоотношений предлагается ввести процедуру регистрации официальной электронной почты, которая будет использоваться в деловом общении, во время переписки с судами, государственными органами и тому подобное.

"Для физических лиц также предлагается внедрение такого понятия и возможность использования официальной электронной почты, которая будет присваиваться гражданам при получении паспорта, изменения данных в паспорте. Однако физические лица будут получать официальный электронный адрес только по желанию", – уточнили в министерстве.

В Минцифы отмечают, что перевести все коммуникации на использование электронной почты планируется поэтапно.