В Раде разблокировали подписание закона о снижении "зеленого тарифа"

Народный депутат Анна Скороход (депутатская группа "Партия "За будущее") отозвала свой проект постановления, который блокирует принятый во втором чтении и в целом законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

Об этом на пресс-конференции заявил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Геруса, он уже завизировал законопроект и направил на подпись спикеру Рады.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июля приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

Однако на следующий день народный депутат Анна Скороход, которая избиралась от партии "Слуга народа", но после исключения из этой фракции вошла в депутатскую группу "Партия "За будущее", заблокировала подписание закона, зарегистрировав постановление об отмене голосования.

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