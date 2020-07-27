В Раде разблокировали подписание закона о снижении "зеленого тарифа"
Народный депутат Анна Скороход (депутатская группа "Партия "За будущее") отозвала свой проект постановления, который блокирует принятый во втором чтении и в целом законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".
Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.
Об этом на пресс-конференции заявил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Геруса, он уже завизировал законопроект и направил на подпись спикеру Рады.
Как сообщалось, Верховная Рада 21 июля приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.
Однако на следующий день народный депутат Анна Скороход, которая избиралась от партии "Слуга народа", но после исключения из этой фракции вошла в депутатскую группу "Партия "За будущее", заблокировала подписание закона, зарегистрировав постановление об отмене голосования.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Рада змінила привала для "зеленої" генерації під олігархів
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А Ахметов и Коломойский Всегда будут ТУТ , в Украине...
Ахметов это Достояние Государства .
Судьба выбрала другого недотрогу и значит ей так легче быть,
А для этого надо Ахметова на тебя похожих и любить.
Так мы с другом не будем в прострации жизни народа и нации,
Ведь врагов благородных всех ждет кастрация фарта и масти.
В наш век жестокий, косный люди слова вирус не замечая
Оставив голод грешный дома творят дела,не переставая
Слепца не замечая, клевету деяниями кроют молча
Облагораживают Днепр не слушая дУтого глупца
Ведь иногда мешкотная народная толпа вдали
Божественного промысла не чувствуют огня вблизи.
Обиды затаив не познают развития полезного покрова
Неукротимого континуума и теплоты волны добра.
А постоянное пространство общества не ново,
Однако общество в стрессовой среде старо.
Оно не слышит дальше своего кукольного носа
Аннигилируя не видит пазлы вещего творца.
А креатива ведь процессы без эксцессов
В Украине проходят снова на ура
И Петя без конца орет и бес злой Абара
Античности застои восхваляя ради глупца.
Мне все равно кто Сэр физического поля Поля
Поля , Донбасс и реки сила Украины и Днепра
И наша набережная достойна Иордана местного ментала,
А Иордан он брат Днепра-реки и манна снизошла.
Но надо взять все лучшее из Библии и Торы
И Украины возродить забытое величие и Днепра
Ведь наши дети и отцы это основы
Божественного промысла вселенского моста.
Иные берега, непостижимые иные волны
Исходят из Днепра-реки могучие и родные стоны,
Ведь обошли недавние невзгоды эти воды
Благодаря делам людей и слова против ночи,
Иных посланцев волею Днепровцев-добровольцев
В ночИ под мутным небом взяли на живца,
А на Донбассе они заполонить хотели незнакомцев
И чуждую звериную культуру на ловца.
Взошло благословенное Украинское солнце
Индустриальным обществом в Донбассе,
Элегия провиденьем парки и бульвары в одаренье
Нам посвящает без сомнения в родной Стране.
Флаг в руки.