Сайт президента возобновил работу после аварии (обновлено)

Официальный сайт президента Владимира Зеленского с утра понедельника не работал из-за аварийной ситуации с электроснабжением на технической площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации.

По состоянию на 17:00 сайт возобновил работу, передает БизнесЦензор.

"27 июля, в 11:31 специалистами Департамента IT зафиксировано отсутствие доступа к официальному сайту президента Украины и сайту электронных петиций, которые размещены на технической площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации (по адресу ул. Юрия Ильенко, Киев), – сообщили в пресс-службе Офиса президента, передает Интерфакс-Украина.

По информации от ответственного лица Госспецсвязи, проблема возникла вследствие аварийной ситуации с электроснабжением.

Вечером понедельника в Госспецсвязи уточнили, что сбой в работе сайтов органов государственной власти был связан с аварией на подстанции компании "ДТЭК Киевские электросети".

"Сегодня в 10:38 произошло аварийное отключение на Лукьяновской подстанции "ДТЭК Киевские электросети". В результате были обесточены 12 жилых домов и 12 учреждений Шевченковского района, в том числе в помещениях Госспецсвязи. Соответственно аварийная ситуация на электросетях привела и к сбою в работе некоторых сайтов органов государственной власти", – сказано в сообщении.

В ведомстве заверили, что в 12:35 специалисты "ДТЭК КЭС" ликвидировали аварию и подключили подачу электроэнергии потребителям.

"Специалисты Госспецсвязи оперативно восстановили функционирование временно недоступных вебресурсов и сервисов в полном объеме. Госспецсвязи и "ДТЭК Киевские электросети" выясняют причины аварийной ситуации", – сказано в сообщении.