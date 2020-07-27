"Укравтодор" завершил ремонт моста на дороге Одесса-Рени

Специалисты завершили ремонт моста возле села Орловка (Ренийский район Одесской области) на автодороге М-15 Одесса-Рени.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Telegram, передает БизнесЦензор.

"В пределах эксплуатационного содержания отремонтирован мост у села Орловка Ренийского района. Мост, построенный в 1952 году последний раз ремонтировался в 1977 году", - сказано в сообщении.

В этом году на мосту усилили фундамет опор, восстановили пропускную способность, восстановили бетонный колесоотбойный брус. Кроме того, но мосту установлено барьерное и перильное ограждение и обустроены тротуары.

В целом в рамках Национальной программы восстановления мостов в 2020 году предусмотрены ремонты 100 мостов по всей Украине.