"Укравтодор" завершил ремонт моста на дороге Одесса-Рени
Специалисты завершили ремонт моста возле села Орловка (Ренийский район Одесской области) на автодороге М-15 Одесса-Рени.
Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Telegram, передает БизнесЦензор.
"В пределах эксплуатационного содержания отремонтирован мост у села Орловка Ренийского района. Мост, построенный в 1952 году последний раз ремонтировался в 1977 году", - сказано в сообщении.
В этом году на мосту усилили фундамет опор, восстановили пропускную способность, восстановили бетонный колесоотбойный брус. Кроме того, но мосту установлено барьерное и перильное ограждение и обустроены тротуары.
В целом в рамках Национальной программы восстановления мостов в 2020 году предусмотрены ремонты 100 мостов по всей Украине.
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