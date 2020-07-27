Турция и Украина обсуждают совместное производство ударных беспилотников, – посол

Анкара и Киев обсуждают вопрос совместной разработки и даже производства дронов Bayraktar в Украине при обеспечении соответствующих условий.

Об этом посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Системы беспилотных летательных аппаратов Bayraktar уже были закуплены Украиной. У нас были дискуссии на разные темы, и этот вопрос также обсуждался двумя странами. Также обсуждается совместная разработка даже еще более мощных систем, и даже, производства дронов Bayraktar в Украине при обеспечении соответствующих условий. Я думаю, что оборонная промышленность может стать новым символом в турецко-украинском сотрудничестве, включая и этот конкретный элемент", – сказал Гюльдере.

По словам дипломата, в этом году у обеих стран были две важных встречи в сфере оборонной промышленности.

"Недавно, в этом месяце, был визит министра обороны Турции в Украину, и также была встреча наших оборонных промышленностей, включая представителей министерств обороны, в начале этого года. В ходе этих встреч мы обсудили очень важные проекты, которые сделают Турцию и Украину сильнее вместе, помогут нам улучшить нашу национальную безопасность, вместе разрабатывать определенные системы. Мы очень интенсивно работаем в этой области",– пояснил посол.

Читайте также: Турецкий тяжелый беспилотник с украинскими двигателями совершил первый полет. ВИДЕО

Он также отметил, что соглашение о военном финансовом сотрудничестве является элементом, который помогает упростить, ускорить работу по закупкам.

"Через эти контакты мы уже разработали ряд специальных проектов, и с помощью еще нескольких взаимных визитов мы сможем определить, какие именно секторы будут задействованы в этой программе, и какая сторона будет двигаться в каком направлении. Опять таки, это еще один элемент, который делает турецко-украинское сотрудничество в области оборонной промышленности сильнее", – подчеркнул Гюльдере.

Как сообщалось, в 2019 году Вооруженные Силы Украины начали принимать на вооружение закупленные у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2 после завершения испытаний.

Сообщалось, что сейчас рассматривается возможность частичной локализации производства оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов на мощностях ГП "Антонов", которое входит в состав концерна "Укроборонпром".