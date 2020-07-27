Дочерний банк венгерского OTP сократил прибыль в 2 раза

Чистая прибыль "ОТП Банка" по итогам января-июня 2020 года составила 589 млн грн, что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (1,26 млрд грн).

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Чистый комиссионный доход "ОТП Банка" в отчетном периоде составил 549,8 млн грн, а чистый процентный доход за шесть месяцев – 1,8 млрд грн.

Активы "ОТП Банка" по итогам второго квартала 2020 года сократились на 427,5 млн грн, достигнув 48,7 млрд грн.

Депозитный портфель в первом полугодии 2020 года насчитывает 38,7 млрд грн. В частности, объем средств юридических лиц составил 22,25 млрд грн (-413 млн грн за квартал); остатки на счетах физических лиц – 16,5 млрд грн.

Кредитный портфель банка по результатам второго квартала 2020 года сократился на 9,7%, составив 27,9 млрд грн. Объем кредитов и задолженности юридических лиц составил 18,1 млрд грн. Объем кредитов, выданных физическим лицам, также сократился, продемонстрировав результат 9,7 млрд грн во втором квартале.

Регулятивный капитал "ОТП Банка" на конец второго квартала составил 7,7 млрд грн (при нормативном требовании не менее 120 млн грн). Показатель адекватности регулятивного капитала по состоянию на 1 июля 2020 года зафиксировался на уровне 25,84 % (при нормативе не менее 10%).

Как сообщалось,чистая прибыль "ОТП Банка" по итогам 2019 года выросла до 2,54 млрд грн, по сравнению с 2,23 млрд грн годом ранее.

"ОТР Банк" принадлежит венгерской группе OTP Bank, которая купила украинский банк в 2006 году у группы Raiffeisen.

"ОТП Банк" выступает флагманом банковской группы OTP, в состав которой также входят ООО "КУА "ОТП Капитал" и ООО "ОТП Лизинг".

Согласно данным НБУ, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов "ОТП Банк" занимал 10 место среди 75 действовавших в стране банков.