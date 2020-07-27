Банк Ахметова может привлечь кредиты рефинансирования НБУ на 14 миллиардов (обновлено)

Наблюдательный совет АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) предоставил согласие на операции по рефинансированию по Генеральному кредитному договору с НБУ на общую сумму до 13,85 млрд грн, в частности, на получение кредита рефинансирования (его части в пределах установленного лимита) сроком до пяти лет с уплатой процентов за пользование, комиссий и других платежей.

Соответствующее решение набсовет банка принял 23 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Кроме того, было принято решение о предоставлении в залог Нацбанку в качестве обеспечения исполнения обязательств по операциям рефинансирования облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины, а также других активов, принадлежащих банку, общей стоимостью не более 13,85 млрд грн.

В пресс-службе банка уточнили, что на данном этапе набсовет банка только повысил максимальный допустимый лимит на проведение банковских операций правлением ПУМБа, который теперь составляет 25% активов банка, вместо ранее действовавшего 10%.

"Информация о том, что ПУМБ планирует привлечь кредит рефинансирования НБУ в сумме 13,85 млрд грн не является корректной, так как в этом нет необходимости. Решение, принятое Наблюдательным совете 23 июля, касалось увеличения полномочий правления на проведение банковских операций, в том числе и с НБУ. Это операции как привлечения, так и размещения средств, валюто-обменные операции, операции хеджирования процентных и валютных рисков, прочее. Озвученная в новости сумма 13,85 млрд грн – это максимальный допустимый лимит, который теперь составляет 25% активов банка, вместо ранее действовавшего 10%", – пояснили в банке.

Повышение уровня доверия Набсовета ПУМБ к Правлению будет конвертировано в расширение перечня и объемов услуг предоставляемых Клиентам банка.

Как сообщалось, Национальный банк Украины на третьем тендере по рефинансированию на срок до пяти лет 10 июля среди прочих удовлетворил заявку "Первого Украинского Международного Банка" (ПУМБ) на 1,9 млрд грн.

Напомним, "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) направил на выплату дивидендов акционерам 2 млрд грн прибыли за 2019 год.

Чистая прибыль "Первого Украинского Международного Банка" (ПУМБ) по итогам работы в 2019 году составила 2,62 млрд грн, превысив рекордный результат 2018 года (2 млрд грн).

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем банка является Ринат Ахметов.