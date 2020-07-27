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В Киевской области обнаружена вспышка африканской чумы свиней

В Киевской области обнаружена вспышка африканской чумы свиней

На предприятии ООО "Агрофирма "Глушки" в Белоцерковском районе обнаружен очаг вируса африканской чумы свиней, 3,8 тыс. животных на свиноферме были уничтожены бескровным методом и сожжены.

Об этом сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области, передает БизнесЦензор.

Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Белоцерковской райгосадминистрации от 23 июля в районе эпизоотического очага был установлен карантин, запрещен въезд транспорта и вход людей на территорию очага, кроме задействованных в выполнении мероприятий, обеспечена дезинфекция транспорта, выезжающего из неблагополучного пункта.

"Сейчас Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области продолжает принимать меры по локализации и недопущению распространения заболевания", – сказано в сообщении.

Автор: 

Київська область (290) чума (32) свинина (121) Держпродспоживслужба1 (339) АЧС (6)


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