В Киевской области обнаружена вспышка африканской чумы свиней

На предприятии ООО "Агрофирма "Глушки" в Белоцерковском районе обнаружен очаг вируса африканской чумы свиней, 3,8 тыс. животных на свиноферме были уничтожены бескровным методом и сожжены.

Об этом сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области, передает БизнесЦензор.

Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Белоцерковской райгосадминистрации от 23 июля в районе эпизоотического очага был установлен карантин, запрещен въезд транспорта и вход людей на территорию очага, кроме задействованных в выполнении мероприятий, обеспечена дезинфекция транспорта, выезжающего из неблагополучного пункта.

"Сейчас Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области продолжает принимать меры по локализации и недопущению распространения заболевания", – сказано в сообщении.