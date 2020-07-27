Украина возобновила импорт дизтоплива из Туркменистана

Украинские трейдеры возобновили прямые поставки дизельного топлива из Туркменистана.

Так, по данным участников рынка, 29 июля ожидается прибытие танкера Naviger-2 из Туркменбаши с 4000 тонн дизельного топлива в Запорожье ("Комбинат "Зирка"), передает БизнесЦензор со ссылкой enkorr.

По информации собеседников издания, еще одно судно с 4000 тонн дизельного топлива из Туркменбаши направляется в порт Николаева.

По словам одного из источников, получателем обеих партий ресурса является компания "Альянс Энерго Трейд" – один из крупнейших морских импортеров дизтоплива по итогу первого полугодия (80 тыс. тонн). Организатором поставок, по имеющейся информации, выступает Skywalk Trading.

"Из-за резкого падения мировых цен на нефть и нефтепродукты нетбэки по туркменскому продукту в Украине были чуть ли не отрицательными и власти страны приняли решение о приостановке поставок. По мере роста цен в Средиземноморье экспорт решено было возобновить", – пояснил один из трейдеров.

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В 2020 году несколько партий дизтоплива производства Туркменбаши были поставлены в Украину из порта в Батуми (Грузия). Последние прямые поставки дизтоплива из Туркменистана были отмечены в октябре прошлого года.

В 2019 году поставки туркменского дизтоплива в Украину составили 107 тыс. тонн (15% от всего объема морского импорта). Порт Запорожье был одним из основных базисов поставки туркменского ресурса, приняв около 35 тыс. тонн. Получателем основного объема выступила "Альянс Энерго Трейд" (27 тыс. тонн).

Напомним, "Комбинат "Зирка" входит в состав Государственного агентства резерва. Емкость резервуаров составляет 104 тыс. куб. м. Комбинат имеет выход к причалу и способен переваливать малые танкера класса река-море. В составе комплекса функционирует авто- и ж/д-налив.