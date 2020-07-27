Cлужба занятости зафиксировала сокращение количества безработных

Государственная служба занятости за минувшую неделю зарегистрировала 13,3 тыс. новых безработных, однако общее количество их сократилось за неделю на 3,6 тыс. человек - до 512,1 тыс. безработных.

Об этом сообщила Госслужба занятости в ответ на запрос агентства Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Количество получателей помощи по безработице за неделю также сократилось на 2,5 тыс. человек - до 430,9 тыс. безработных.

В то же время данный показатель количества получателей помощи по безработице все равно почти на 86% выше по сравнению с показателем на эту дату в прошлом году, а общее количество безработных - почти на 82%, свидетельствуют данные ведомства.

В целом за время карантина служба зарегистрировала 382,5 тыс. новых безработных и начала выплату помощи 313,2 тыс. безработным.