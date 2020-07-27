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Cлужба занятости зафиксировала сокращение количества безработных

Cлужба занятости зафиксировала сокращение количества безработных

Государственная служба занятости за минувшую неделю зарегистрировала 13,3 тыс. новых безработных, однако общее количество их сократилось за неделю на 3,6 тыс. человек - до 512,1 тыс. безработных.

Об этом сообщила Госслужба занятости в ответ на запрос агентства Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Количество получателей помощи по безработице за неделю также сократилось на 2,5 тыс. человек - до 430,9 тыс. безработных.

В то же время данный показатель количества получателей помощи по безработице все равно почти на 86% выше по сравнению с показателем на эту дату в прошлом году, а общее количество безработных - почти на 82%, свидетельствуют данные ведомства.

В целом за время карантина служба зарегистрировала 382,5 тыс. новых безработных и начала выплату помощи 313,2 тыс. безработным.

Автор: 

безробіття (359) Держслужба зайнятості (100)


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