Mitsubishi прекратит производство выпускавшихся 40 лет внедорожников Pajero

Японский производитель автомобилей Mitsubishi Motors Corp, входящий в альянс Nissan-Renault, сообщил о планах прекратить выпуск внедорожника Pajero в следующем году и закрыть завод в Японии, где производятся автомобили этой модели.

Компания планирует сократить присутствие в Европе и Северной Америке и сосредоточить усилия на азиатском рынке, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Эти меры будут приняты в рамках плана реструктуризации бизнеса, который призван повысить операционную прибыль компании до 50 миллиардов иен в 2022/23 финансовом году и увеличить операционную маржу до 2,3% с текущих минус 9,5%.

Mitsubishi отчиталась об операционном убытке в размере 53,3 миллиарда иен в первом квартале, завершившемся 30 июня. Продажи автомобилей за этот период упали более чем в два раза в годовом выражении, до 127 тыс. единиц.

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Компания спрогнозировал второй годовой убыток подряд из-за падения продаж, отчасти связанного с пандемией коронавируса. Mitsubishi ожидает получить операционный убыток в размере 140 миллиардов иен ($1,33 млрд) за год, который завершится 31 марта 2021 года. Если прогноз оправдается, убыток станет для компании максимальным как минимум за 18 лет.

Внедорожник Mitsubishi Pajero серийно выпускается с 1982 года, являлся флагманом модельного ряда компании. Модель является 12-кратным чемпионом ралли "Дакар". Сегодня производится четвертое поколение этих автомобилей.