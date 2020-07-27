Заинтересованные группы пытаются сорвать конкурс по отбору давальца, – ОПЗ

На членов правления АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) осуществляется давление с целью пересмотра решений, связанных с проведением конкурса по отбору поставщика давальческого сырья.

Об этом говорится в сообщении ОПЗ, передает БизнесЦензор.

"По мнению ОПЗ, заинтересованные группы пытаются оказывать давление на членов Правления предприятия с целью изменить решения, которые были приняты в рамках проведения процедуры отбора и определения заказчика работ по переработке давальческого сырья и услуг по отгрузке готовой продукции для ОПЗ", – заявили на предприятии.

В сообщении завода отмечается, что вокруг конкурсного отбора развернулась бурная информационная волна, целью которой является дестабилизация обстановки на предприятии, что может привести к его остановке.

"Цель менеджмента АО "ОПЗ" – обеспечение стабильной и безопасной работы предприятия и недопущения ситуации, в которой завод находился еще недавно: 16 месяцев простоя производственных мощностей, сокращенная рабочая неделя, невыплата заработной платы и отток большого количества квалифицированных кадров. Эти факторы привели к длительной социальной напряженности на предприятии и в г. Южный. Мы не можем допустить повторения этой ситуации. Поэтому будем оперативно реагировать на попытки срыва конкурсного отбора и дестабилизации обстановки на заводе", – подчеркнул и.о. главы правления ОПЗ Николай Синица.

Ранее сообщалось, что конкурсные заявки компаний из групп ОККО и "Сокар" были отклонены, поскольку соответствующие предприятия не смогли подтвердить наличие опыта в реализации минеральных удобрений. Это требование к участником отбора было одним из основных, поскольку для поддержания стабильной работы ОПЗ необходимо гарантировать своевременную реализацию производимой продукции.

"Эти требования существуют для того, чтобы сотрудничество с заводом не стало первым опытом для компаний, которые ранее не работали в сфере продаж минеральных удобрений. Отмечу, что складские помещения предприятия позволяют хранить лишь 80% от месячной нормы производства карбамида. В условиях, когда давалец не может обеспечить вывоз готовой продукции, существует риск остановки завода", – отмечал Николай Синица.

Как известно, ОПЗ возобновил производственный процесс в августе 2019 года после полуторагодичного простоя. За последние 10 месяцев ОПЗ произвел более 670 тыс. тонн карбамида и свыше 62 тыс. тонн аммиака.