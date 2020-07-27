Qatar Airways приостановила полеты всех лайнеров-гигантов A380

Авиакомпания Qatar Airways приостановила полеты всех своих 10 дальнемагистральных лайнеров-гигантов Airbus A380.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Причиной такого решения авиакомпания назвала экономическую нецелесообразность использования самолетов такого размера в условиях существующего спроса и более плохую экологичность.

4-двигательные A380 на действующих маршрутах заменили более новые 2-двигательные самолеты Airbus A350 и Boeing 787, имеющие меньшую вместительность.

Например, если A380 в компоновке Qatar Airways может перевозить 517 пассажиров, то вместимость A350 составляет от 283 до 327 пассажиров, а Boeing 787 - 254 пассажира.

По данным авиакомпании, в зависимости от маршрута выхлоп углекислого газа от A380 превышает аналогичный показатель A350 на 80-95%. Соответственно при низкой загрузке в пересчете на одного пассажира он почти в два раза будет превышать аналогичной показатель у A350 и Boeing 787.

Из-за этого Qatar Airways не намерена возобновлять полеты на лайнерах-гигантах до момента, пока спрос на авиаперевозки не восстановится, что сделает их полеты целесообразными.

Несколько недель назад досрочно вывела из флота все A380 Air France. Lufthansa поставила на прикол все свои самолеты аналогичного типа, отказавшись от последующего возвращения в работу половины A380.

Такое решения авиакомпании обосновали падением спроса на полеты и длительным восстановлением рынка, которое может занять несколько лет.