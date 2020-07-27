Google оставит сотрудников на "удаленке" до июля 2021 года, – СМИ

Сотрудники американской Google, входящей в холдинг Alphabet Inc., не вернутся в офис по меньшей мере до июля 2021 года.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мера коснется почти всех из 200 тыс. постоянных сотрудников компании. Ранее Google планировала их возвращение на рабочие места в январе 2021 года.

По информации газеты, главный исполнительный директор Alphabet Сундар Пичаи принял это решение на прошлой неделе после обсуждений с группой топ-менеджеров.

"Я надеюсь, что это даст вам гибкость, необходимую для достижения равновесия между работой и заботой о себе и близких в ближайшие 12 месяцев", - написал он сотрудникам.

Продление срока удаленной работы затронет сотрудников большинства крупных офисов Google, включая штаб-квартиру в Маунтин-Вью в Калифорнии, отмечает WSJ. Компания частично возобновила работу офисов, в странах, которые оказались менее затронуты пандемией, включая Австралию, Грецию и Таиланд.

Технологические компании из Кремниевой долины были среди первых, кто перевел своих сотрудников на дистанционную работу в марте на фоне вспышки коронавируса.

Google стала первой компанией, формализовавшей дистанционный формат работы на такой длительный период. Microsoft Corp. ранее сообщила, что ее офис в Нью-Йорке может открыться уже этой осенью. Основатель Facebook Марк Цукерберг в свою очередь ожидает, что половина его сотрудников в ближайшее десятилетие перейдет на дистанционную работу.