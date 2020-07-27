Болгария прекратила прокачку российского газа в Грецию из-за взрыва на газопроводе
Авария на магистральном газопроводе привела к прекращению прокачки газа из Болгарии в Грецию.
Об этом сообщает компания "Булгартрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.
По данным оператора ГТС Болгарии, поставки газа были прекращены из-за "нарушения целостности трубопровода", произошедшего в двухстах метрах от границы.
"Секция изолирована, предприняты все необходимые меры для проведения аварийного ремонта и возобновления транспортировки природного газа в Грецию. В аварии никто не пострадал", – говорится в сообщении компании.
По данным агентства Reuters, в результате разрыва трубопровода прекращена прокачка в Болгарию газа, поставляемого "Газпромом".
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Наиболее вероятной причиной аварии исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов назвал старение металла находившихся под давлением труб – пострадавший участок газопровода был проложен в начале 1990-х годов, сообщает агентство БНР.
Телеканал BTV сообщает, что работы по ликвидации аварии продолжаются и сейчас к месту ЧП уже доставлены новые трубы, которые будут проложены под землей.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил в ходе брифинга в понедельник, что подача газа в Грецию будет восстановлена к концу дня, сообщает Болгарское телеграфное агентство BTA. На сайте "Булгартрансгаза" срок окончания ликвидации последствий аварии пока не определен.
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