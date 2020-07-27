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SkyUp планирует получить два самолета до конца года

SkyUp планирует получить два самолета до конца года

Авиакомпания SkyUp Airlines планирует до конца 2020 года получить от лизингодателей еще два воздушных судна.

Об этом рассказал в интервью ЦТС исполняющий обязанности гендиректора компании Дмитрий Сероухов, передает БизнесЦензор.

По словам Снероухова, компания продолжит развитие с флотом, состоящим из Boeing 737 NG.

"Двенадцатый самолет мы могли получить в мае-июне, но мы осознанно перенесли поставку. Какой смысл получать самолет для того, чтобы он стоял здесь на земле и у нас появились расходы? У нас есть возможность договариваться с лизингодателями об отсрочках по поставкам. Также у нас уже подписаны контракты и внесены первые платежи по еще нескольким самолетам. В этом году рассчитываем получить как минимум еще один и несколько - в следующем году", - отметил Сероухов, уточнив, что суммарно в 2020 году будут получены еще два воздушных судна.

Таким образом, к концу текущего года в парке SkyUp будет 13 самолетов - 11 Boeing 737 семейства NG и 2 Boeing 737-900 ER.

Также Сероухов отметил, что пока у перевозчика нет планов отказа от поставки 737 MAX, как и намерений относительно консервации существующего флота.

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