Запасы газа в хранилищах превысили рекордный уровень прошлого года
По состоянию на 27 июля уровень запасы газа в украинских хранилищах достигли 21,8 млрд кубометров, превысив прошлогодний максимум на начало отопительного сезона.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор.
"27 июля уровень наполнения украинских ПХГ достиг 2,18 млрд куб. м. Именно таким был активный объем газа в подземных хранилищах прошлого года на конец сезона закачки в ноябре. В этом году этот уровень достигнут на 100 дней раньше", – отмечается в сообщении.
Для сравнения, по состоянию на 1 августа 2019 года в подземных хранилищах было 15,9 млрд куб. м голубого топлива.
"Нынешние показатели закачки газа являются рекордными для отечественных ПХГ. Ожидается, что к началу сезона отбора украинские подземные газохранилища будут наполнены примерно на 25,5-26,5 млрд куб. м. При этом в 2020 году максимальный уровень активного объема газа в ПХГ увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом. При таких результатах этот сезон закачки станет наиболее продуктивным за всю историю украинских газохранилищ", – подчеркивают в компании.
Как сообщалось, в стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21,78 млрд кубометров.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.
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