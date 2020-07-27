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Запасы газа в хранилищах превысили рекордный уровень прошлого года

Запасы газа в хранилищах превысили рекордный уровень прошлого года

По состоянию на 27 июля уровень запасы газа в украинских хранилищах достигли 21,8 млрд кубометров, превысив прошлогодний максимум на начало отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор.

"27 июля уровень наполнения украинских ПХГ достиг 2,18 млрд куб. м. Именно таким был активный объем газа в подземных хранилищах прошлого года на конец сезона закачки в ноябре. В этом году этот уровень достигнут на 100 дней раньше", – отмечается в сообщении.

Для сравнения, по состоянию на 1 августа 2019 года в подземных хранилищах было 15,9 млрд куб. м голубого топлива.

"Нынешние показатели закачки газа являются рекордными для отечественных ПХГ. Ожидается, что к началу сезона отбора украинские подземные газохранилища будут наполнены примерно на 25,5-26,5 млрд куб. м. При этом в 2020 году максимальный уровень активного объема газа в ПХГ увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом. При таких результатах этот сезон закачки станет наиболее продуктивным за всю историю украинских газохранилищ", – подчеркивают в компании.

Как сообщалось, в стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21,78 млрд кубометров.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны. 

Автор: 

газ (7979) газосховище (622) Укртрансгаз (808) опалювальний сезон (1155)


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Простить.

Зеленский благословил надежду Весне
Ведь Родиной править не всем улыбается ,
А мы в тяжелом сне задержались на дне .
Ведь Петр Порошенко он такой как все,

Отец стране он сын и муж своей жене.
Грехи свои он знает и искупает в гневе ,
Но кто из нас безгрешен в нашей вере?
Его судьба не выбирала на тайной встрече

И за гриву не ласкала на Венском вече.
Из всех кто был там ,вам не признается ,
Что чашу эпохальную самому испить кусается .
Ведь тяжелей всего нам грех принять
Тяжелей всего друзей простить опять
Тяжелей всего себя нам в них узнать,
Но он история страны и пятый Президент!!!
А Падучий завидует еле стоячему,
И Стоячий завидует уже лежачему,
Вот Богатый завидует еще довольному ,
Но Довольный предаст любому Вольному
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27.07.2020 21:03 Відповісти
Полный треш. КГ/АМ, как писали во времена моей юнности...
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27.07.2020 21:10 Відповісти
Прекрасно! Этот газ, закачанный в украинские хранилища, являющиеся собственностью народа Украины, будут нам, украинцам, зимой продавать в три дорога! Маладцы! Сделали нас вместе!
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27.07.2020 21:09 Відповісти
во-во. вообще начхать на рекордные объемы газа в хранилищах при увеличении цены на него.
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27.07.2020 23:14 Відповісти
Правильно писать так "втридорога". Ты, и такие как ты, в любом случае не пострадаете-на субсидии. Людям нужно переживать.
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28.07.2020 11:40 Відповісти
За исправление - спасибо, сам всегда стараюсь писать грамотно, но всякое бывает. А вот с каких х..в ты взял что "я, и такие как я" - на субсидии? И я как раз те самые "люди", которые переживают, что их обдирают, причем под бравурные песни о "рекордном удешевлении газа"
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30.07.2020 12:31 Відповісти
В связи с этим цену на газ с июля начали поднимать.. И сделали ее больше чем не только в июне, но и даже в мае..
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28.07.2020 12:54 Відповісти

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