Три района Киева остались без электроэнергии из-за аварии на ТЭЦ (обновлено)

Из-за аварии на ТЭЦ-5 часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов столицы остались без электроснабжения, а некоторые потребители – без водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА), передает БизнесЦензор.

"Сегодня произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали №5, расположенной на улице Промышленной. Сейчас соответствующие подразделения коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования", – сказано в сообщении.

Также совместно со службами "ДТЭК Киевские электрические сети" осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ – 3 часа.

Из-за аварии на ТЭЦ временно было приостановлено движение ряда троллейбусных маршрутов, большая часть из них уже возобновили работу, сообщили в КП "Киевпастранс".

В частности, восстановлено движение троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" сообщает, что работа оборудования теплоэлектроцентрали по ул.Промышленная, из-за повреждения которого сегодня возникли перебои электроснабжения в трех районах города, уже возобновлена. Однако, переподключение потребителей займет около трех часов и часть города пока что остается без электроэнергии.

В свою очередь в компании "ДТЭК Киевские электросети" уточнили, что из-за аварийного отключения на ТЭЦ-5 КП "Киевтеплоэнерго" с последующим отключением первого блока и возгоранием на сети 110 кВ тепловой станции были аварийно обесточены 5 подстанций 110 кВ и 5 подстанций 35 кВ.

"Первые отключения оборудования энергокомпании начались ориентировочно в 18:50. Без электроснабжения были Соломенский и Печерский районе Киева. Энергетики "ДТЭК Киевские электросети" сразу отреагировали и в 19:50 запитали всех обесточенных потребителей резервно. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы запитать потребителей по постоянной схеме", – отмечается в сообщении.