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Цены на золото обновляют рекордные максимумы

Цены на золото обновляют рекордные максимумы

Цена золота обновила рекордный максимум на фоне ослабления доллара США, а также сохраняющихся сомнений инвесторов в перспективах восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Фьючерсы на золото с поставкой в августе подорожали по итогам торгов в понедельник, 27 июля, на 1,8%, до $1931 за унцию, завершив на рекордном уровне вторую сессию подряд.

В течение торгов цена драгметалла поднималась до $1940,1 за унцию, побив, таким образом, внутридневной рекорд, зафиксированный в сентябре 2011 года. В пятницу, 24 июля, золото завершило торги на рекордном максимуме впервые почти за девять лет.

Мрачный прогноз для мировой экономики, снижение процентных ставок, растущая напряженность в отношениях США и Китая, а также ослабление американской валюты поддерживают интерес инвесторов к активам "тихой гавани", в том числе к драгметаллам, пишет Dow Jones.

"Остается много того, о чем стоит беспокоиться, и именно поэтому золото привлекает все это внимание и все эти деньги, - отмечает аналитик Marex Spectron Дэвид Говетт. - Мы видим, как деньги уходят с фондовых и других рынков и перенаправляются в золото".

За последний месяц цена золота выросла почти на 9%, а с начала 2020 года - на 27%. Во вторник августовские фьючерсы на золото торгуются на уровне $1929,3 за унцию.

Цена серебра с поставкой в сентябре в понедельник взлетела на 7,2%.

долар (420) золото (292)


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Серебро дороже золота в 12,5 раза? На какой планете?
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28.07.2020 10:32 Відповісти
где? серебро 23.83.. хотя вчера біло 26.19...
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28.07.2020 13:04 Відповісти
та и золото уже скорректировалось от 1980,94 к 1931.. споймали толпу на хаях)
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28.07.2020 13:05 Відповісти
периодично бачу публікації про ріст закупівлі золота. А як у нас з ЗВР?
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28.07.2020 18:23 Відповісти

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