Каждый пятый потребитель газа не оплатил счета из-за коронавируса

В первом полугодии на газовом рынке не удалось достичь приемлемого уровня оплаты за доставку газа. Долги потребителей превышают 2 млрд. грн., то есть не был оплачен каждый пятый платеж.

Об этом со ссылкой на пресс-службу РГК сообщает БизнесЦензор.

"В первом полугодии текущего года клиенты оставили без оплаты за распределение газа один месяц. Точнее - 20% счетов за распределение газа в период с января по июль остались неоплаченными. Поэтому операторы ГРМ не получили деньги за работу, которая была сделана для доставки газа в доме 12 млн. клиентов, которые находились на карантине", - об этом на Ukrainian Gas Open заявил Сергей Кибитлевский, финансовый директор АО "Винницагаз".

Кризис платежей, связанный с последствиями Covid-19 является проблемой для отрасли и является причиной накопления задолженностей на рынке. Сумма долгов населения за газ, услуги поставки тепла и доставку газа уже превышает 70 млрд грн.

"Однако нынешняя экономическая ситуация не позволяет увеличивать нагрузку на потребителя. Поэтому государство должно принять кардинальное решение и рассмотреть возможность списания задолженности на рынке газа, которая сформировалась из-за того что тарифы не покрывают затрат поставщиков коммунальных услуг. Недопустимо перекладывать эти долги на потребителей", - считает Кибитлевский.

Компания напоминает, что в середине июля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект по обеспечению финансовой стабильности на рынке природного газа. Им предусмотрен механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа для населения и предприятий ТКЭ. Это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность, как всех предприятий отрасли, так и государственного Оператора ГТС.