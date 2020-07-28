Европейский центробанк продлил запрет для банков на выплату дивидендов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) продлил до конца 2020 года запрет для банков на выплату дивидендов и обратный выкуп акций.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Как сообщалось, в марте этого года Европейский ЦБ предписал фининститутам отказаться от выплаты дивидендов и выкупа собственных акций, по крайней мере, до октября, рассчитывая, что это поможет им справиться с потенциальными убытками, а также поддержать экономику за счет наращивания кредитования.
Индикатор акций европейских банков с начала текущего года упал на 34% при том, что снижение Stoxx Europe 600 составило лишь 12%.
Председатель наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа сообщил во вторник, что решение о продлении запрета принято на фоне оценки Центробанком потенциальных уязвимостей в банковском секторе еврозоны в условиях пандемии коронавируса.
"Создание мощных буферов капитала и ликвидности со времен последнего финансового кризиса позволило банкам в ходе текущего кризиса продолжать кредитовать домохозяйства и бизнес и таким образом способствовать стабилизации экономики", - заявил Энриа.
"В связи с этим становится еще более важным стимулировать банки использовать сейчас их буферы капитала и ликвидности, чтобы они могли продолжать фокусироваться на самой насущной задаче - кредитовании, придерживаясь при этом сильных стандартов оценки платежеспособности заемщиков", - отметил он.
В обращении к банкам ЕЦБ также призвал их быть "максимально сдержанными" при назначении бонусных выплат, чтобы иметь возможность абсорбировать потенциальные убытки и продолжать кредитование в период кризиса.
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