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Европейский центробанк продлил запрет для банков на выплату дивидендов

Европейский центробанк продлил запрет для банков на выплату дивидендов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продлил до конца 2020 года запрет для банков на выплату дивидендов и обратный выкуп акций.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в марте этого года Европейский ЦБ предписал фининститутам отказаться от выплаты дивидендов и выкупа собственных акций, по крайней мере, до октября, рассчитывая, что это поможет им справиться с потенциальными убытками, а также поддержать экономику за счет наращивания кредитования.

Индикатор акций европейских банков с начала текущего года упал на 34% при том, что снижение Stoxx Europe 600 составило лишь 12%.

Председатель наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа сообщил во вторник, что решение о продлении запрета принято на фоне оценки Центробанком потенциальных уязвимостей в банковском секторе еврозоны в условиях пандемии коронавируса.

"Создание мощных буферов капитала и ликвидности со времен последнего финансового кризиса позволило банкам в ходе текущего кризиса продолжать кредитовать домохозяйства и бизнес и таким образом способствовать стабилизации экономики", - заявил Энриа.

"В связи с этим становится еще более важным стимулировать банки использовать сейчас их буферы капитала и ликвидности, чтобы они могли продолжать фокусироваться на самой насущной задаче - кредитовании, придерживаясь при этом сильных стандартов оценки платежеспособности заемщиков", - отметил он.

В обращении к банкам ЕЦБ также призвал их быть "максимально сдержанными" при назначении бонусных выплат, чтобы иметь возможность абсорбировать потенциальные убытки и продолжать кредитование в период кризиса.

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