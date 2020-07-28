Ryanair запускает рейсы из Одессы в Афины и Барселону

Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) объявляет о запуске в октябре 2020 года двух новых рейсов из Одессы - в Афины (Греция) и Барселону (Испания) в рамках своего зимнего расписания.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Рейсы будут выполняться один и два раза в неделю соответственно.

Ранее авиакомпания Ryanair объявила о 16 новых направлениях между Украиной и Италией в рамках расписания на зиму 2020 года и лето 2021 года.