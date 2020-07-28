Курс биткойна обновил прошлогодние максимумы

Биткойн обновил максимум с сентября прошлого года, остановившись вблизи уровня $11 тыс. За день виртуальная валюта поднялась в цене на 11%, а шестидневное ралли принесло ее владельцам более 20%.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Стремительному взлету стоимости криптовалюты способствовало не только ослабление доллара и стремление инвесторов найти интересные активы, но и сократившееся предложение биткойнов со стороны майнеров.

В понедельник 27 июля стоимость биткойна не только уверенно превысила психологический уровень в $10 тыс., но и едва не преодолела следующую отметку — $11 тыс. По данным агентства Reuters, котировки ведущей виртуальной валюты поднимались до $10,96 тыс.— максимального значения с августа 2019 года. За день подъем котировок составлял почти 11%, а шесть дней уверенного роста — более 20%.

Курс биткойна удерживался в довольно узком диапазоне — $9–10 тыс. на протяжении почти трех месяцев, с начала мая. Несколько попыток преодолеть верхнюю границу были неудачными — в тот же день он откатывался ниже этого уровня.