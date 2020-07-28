Зеленский отменил визы для китайских туристов
Президент Владимир Зеленский подписал указ "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".
Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.
"Указ подписан с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма", - говорится в сообщении.
Согласно документу, на период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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в Україну приїде 100500 мільярдів кітайских туристів та принесе йому трохи грошей.. бо економіка України від попередніх проєктів шмарклі та ОПГ - загнулася..
Да, и надо особую скидку для жителей Уханя!
гнида...