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Зеленский отменил визы для китайских туристов

Зеленский отменил визы для китайских туристов

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Указ подписан с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма", - говорится в сообщении.

Согласно документу, на период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленський Володимир (2524) Китай (2161) безвізовий режим (338)


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Топ коментарі
+9
Шоб вирус свободнее перемещался. Спасибо зебилам за президента...
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28.07.2020 13:34 Відповісти
+5
конечно важными...ему деребан земли надо обустраивать...а китайцы с радостью все скупят, засеют все рапсом с такими пестицыдами что в соседних деревнях будут рождаться дети с 7 головами. Китайцы никогда не дают работу местным - только притянут своих роботяг. Вот для них сопля безвиз и сделал.
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28.07.2020 14:57 Відповісти
+5
мразь зеленая на передовую гнида наблюдать за перемирием. )))
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28.07.2020 15:50 Відповісти
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Вааажными делами занимается президент...
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28.07.2020 13:33 Відповісти
конечно важными...ему деребан земли надо обустраивать...а китайцы с радостью все скупят, засеют все рапсом с такими пестицыдами что в соседних деревнях будут рождаться дети с 7 головами. Китайцы никогда не дают работу местным - только притянут своих роботяг. Вот для них сопля безвиз и сделал.
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28.07.2020 14:57 Відповісти
у шмарклі новий "прАект"(попередні - накрилися тазом):
в Україну приїде 100500 мільярдів кітайских туристів та принесе йому трохи грошей.. бо економіка України від попередніх проєктів шмарклі та ОПГ - загнулася..
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28.07.2020 13:33 Відповісти
Шоб вирус свободнее перемещался. Спасибо зебилам за президента...
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28.07.2020 13:34 Відповісти
Оні сдєлалі ето вмєстє
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28.07.2020 13:35 Відповісти
Больше КОВІД для бога КОВІД
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28.07.2020 13:35 Відповісти
Нормальное решение. Еще нужно дать такое индийцам.
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28.07.2020 14:27 Відповісти
Угу..И страну переименовать в Малый Индокитай.
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28.07.2020 14:51 Відповісти
лучше страну переименовать в "клоунское стадо"
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28.07.2020 20:02 Відповісти
Во-первых, кадровый голод. А во-вторых, рук не хватает, реально миллионов 20-30 можно было бы ассимилировать. Надеюсь на китайцев и индийцев.
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29.07.2020 16:11 Відповісти
мразь зеленая на передовую гнида наблюдать за перемирием. )))
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28.07.2020 15:50 Відповісти
Припозднился, Зеля!
Да, и надо особую скидку для жителей Уханя!
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28.07.2020 16:40 Відповісти
Мразь, падло - подсирает Украину где только может.
гнида...
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28.07.2020 17:55 Відповісти
Нужно больше ковида богу ковида!
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28.07.2020 17:59 Відповісти
Лох в кубе еще президент?
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28.07.2020 22:09 Відповісти
Ну вообще не капли не удивило . Глупо находясь рядом с общественным туалетом , как говорили классики : Типа СОРТИР , ожидать , что от туда будет французскими духами пахнуть. У клинических дебилов дебильное все , особенно решения которые они принимают .
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28.07.2020 23:12 Відповісти
Мразь конченая
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29.07.2020 08:31 Відповісти
Все эти туристы останутся в Украине так же как и Вьетнамские!!! Зеленский *******!!!
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29.07.2020 08:53 Відповісти
Зеленский ******...ся однако полностью
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29.07.2020 08:56 Відповісти

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