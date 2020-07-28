Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины утвердил консолидированный финансовый план ПАО "Укрзализныця" на текущий год.

Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале, сообщает БизнесЦензор.

Показатели финплана на сайте Кабмина не обнародованы.

Однако постановлением установлено, что на период действия карантина, установленного Кабинетом министров с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, и до завершения месяца, в котором отменяется карантин, расходы на оплату труда председателя и членов правления, а также вознаграждение председателя и членов наблюдательного совета не могут превышать 47 230 гривен (на одного человека).

"После отмены карантина расходы на оплату вознаграждения председателя и членов наблюдательного совета не могут превышать максимально допустимого размера, определенного Порядком определения условий оплаты услуг и компенсации расходов членов наблюдательных советов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 4 июля 2017 №668", - говорится в сообщении.

Выплата дивидендов Кабинет министров одобрил разработанный Министерством инфраструктуры законопроект об отсрочке по выплате дивидендов "Укрзализныцей".