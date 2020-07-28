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Новини
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Разумков подписал закон о компенсации "зеленого тарифа" за счет госбюджета

Разумков подписал закон о компенсации

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на странице соответствующего законопроекта №3658 на сайте Верховной Рады.

В частности, 28 июля законопроект возвращен с подписью главы Рады и направлен на подпись президенту.

Как сообщалось, накануне народный депутат Анна Скороход (депутатская группа "Партия "За будущее") отозвала свой проект постановления, который блокировал подписание указанного закона.

Напомним, Верховная Рада 21 июля приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

Однако на следующий день народный депутат Анна Скороход, которая избиралась от партии "Слуга народа", но после исключения из этой фракции вошла в депутатскую группу "Партия "За будущее", заблокировала подписание закона, зарегистрировав постановление об отмене голосования.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Рада змінила привала для "зеленої" генерації під олігархів

Автор: 

закон (1490) електроенергія (4287) альтернативна енергетика (700) Зелений тариф (333) Електрика (1240) Разумков Дмитро (78)


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Топ коментарі
+3
Платіть державі податки. І ці податки держава віддасть Коломойському і Ахметову.
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28.07.2020 23:00 Відповісти
+2
Ура! Кінець епохи зубажіння!!! Теперь усьо будет по справедливости! Теперь сбудется мечта зебилоидов и зубажили будут платить компенсации за снижение тарифа олигархам! Так, опять же,с 4000 евро зарплаты можно жеж помочь Коломойскому,Пинчуку,Ахметову и Росатому.
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28.07.2020 17:56 Відповісти
+1
"зелена електрометалургія"
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28.07.2020 17:54 Відповісти
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"зелена електрометалургія"
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28.07.2020 17:54 Відповісти
Ура! Кінець епохи зубажіння!!! Теперь усьо будет по справедливости! Теперь сбудется мечта зебилоидов и зубажили будут платить компенсации за снижение тарифа олигархам! Так, опять же,с 4000 евро зарплаты можно жеж помочь Коломойскому,Пинчуку,Ахметову и Росатому.
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28.07.2020 17:56 Відповісти
ЗЄльоний таріф це тариф Коломийського чи Юлі? Хто в цих хазарів головний?
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28.07.2020 18:55 Відповісти
коломойский и ахметов
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28.07.2020 21:47 Відповісти
Платіть державі податки. І ці податки держава віддасть Коломойському і Ахметову.
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28.07.2020 23:00 Відповісти
Прошу уточнити: в чий карман ляжуть компенсації з держбюджету? Ми вже маємо по дві платіжки на однаковий рахунок : по газу,по комунгоспу. На черзі за воду і клектроенергію. Уточніть,будь ласка,в який карман державне бабло потече? З інтересу.
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29.07.2020 08:21 Відповісти
У одного із наслідних принців з Європи спитали,що б він зробив би з початку,якщо б йому запропонували трон в Україні. Той не задумуючись відповів: вручив би повістки на мобілізацію усім,включно і ....президенту Зеленському!
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29.07.2020 08:26 Відповісти
За який рахунок держави, бл...дь. За наш рахунок,за наші податки, за ще один наш крок до злиднів,за ще один крок збільшення багатства ненаситного ахметки і йому подібним вампірам.
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29.07.2020 08:29 Відповісти
Нормально лохи заплатятсполна
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29.07.2020 08:58 Відповісти
Ломбардный удав знает что делает -это значит ахметову заплатит народ .
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29.07.2020 09:28 Відповісти
****** Зелёные,жид жида кормит,а нам Баранам платить
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29.07.2020 10:08 Відповісти

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