Разумков подписал закон о компенсации "зеленого тарифа" за счет госбюджета

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на странице соответствующего законопроекта №3658 на сайте Верховной Рады.

В частности, 28 июля законопроект возвращен с подписью главы Рады и направлен на подпись президенту.

Как сообщалось, накануне народный депутат Анна Скороход (депутатская группа "Партия "За будущее") отозвала свой проект постановления, который блокировал подписание указанного закона.

Напомним, Верховная Рада 21 июля приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

Однако на следующий день народный депутат Анна Скороход, которая избиралась от партии "Слуга народа", но после исключения из этой фракции вошла в депутатскую группу "Партия "За будущее", заблокировала подписание закона, зарегистрировав постановление об отмене голосования.

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