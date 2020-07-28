Суд отказался вернуть государству земли под имением Медведчука

Суд отказался возвращать в государственную собственность более 30 га земли в городе Украинка Обуховского района, на котором расположен дом, принадлежащий Виктору Медведчуку.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Хозяйственный суд Киева отказал прокуратуре Киевской области в удовлетворении иска о признании недействительными распоряжений Киевской облгосадминистрации и Обуховской райгосадминистрации и истребовании в пользу государства из незаконного владения ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур" земельного участка площадью 24,39 га и ООО "Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент" - 10,22 га, расположенных в пределах города Украинка.

Прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании земли в ноябре 2019 года. Свои требования прокуроры обосновали тем, что указанные участки являются лесами первой категории и они незаконно выбыли из собственности государства помимо воли соответствующего распорядителя - Кабмина. Ведь делать что-либо с лесами площадью более 10 га можно только с разрешением Кабмина.

Суд в удовлетворении иска прокуратуре отказал, ссылаясь на то, что 34,61 га лесов выбыли из собственности государства не единым массивом, а участками площадью до 10 га, следовательно Киевская ОГА и Обуховская РГА действовали в пределах своих полномочий.

В 2003-2004 годах Киевская ОГА своими распоряжениями передал в аренду на 50 лет ЗАО "ФК "Динамо" Киев", ООО "Инвестпроект", ООО "Стокс-Бизнес" и ООО "НПФ "Славутич-Дельфин" четыре участка площадью по 9,9 га.

Обуховская РГА в 2004 году своими распоряжениями продала эти участки указанным предприятиям для организации отдыха и проведения спортивных мероприятий. В результате участком 24,39 га владеет "ИК "Спорт-Тур", а 10,22 га -"КУА "МТИР Эссет Менеджмент".

В 2004-2005 годах Обуховская БТИ на основании свидетельств о праве собственности, выданных Обуховской РГА, зарегистрировало права собственности НПФ "Славутич-Дельфин" на две спортивные базы (одна площадью 67,3 кв м), ФК "Динамо" Киев - на комплекс, "Стокс-Бизнес" и "Инвестпроект" - на нежилые здания (беседка, КПП, эллинг и т.д.). В дальнейшем в том же 2005 году это все имущество купил "ИК "Спорт-Тур". В 2011-2015 годах имущество продали компаниям "Терра-Инвест", "Укрспортбудинвест" и "МТИР Эссет Менеджмент".

На указанных участках площадью 34,61 га построен дом-хонка с вспомогательными зданиями народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина.

В марте 2019 стало известно, что дом площадью 1125 кв. м выставили на продажу в закрытой группе риэлторов по цене $4500 за сотку. На территории есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 кв/ м и бассейн.

Учредителем ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур" является ООО "Инвестиционная компания "Терра-Инвест", бенефициарным владельцем которой является Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука.

ООО "КУА "МТИР Эссет Менеджмент" является одним из учредителей ООО "ФК "Динамо" Киев" с долей 23%. Вторая крупнейшая доля в "Динамо" принадлежит Игорю Суркису (63,7%).

Григорий Суркис и Виктор Медведчук были опорой так называемой "киевской семерки". В свое время Григорий Суркис так сказал о своих партнерах по бизнесу: "Мы - все друзья, партнеры по жизни: Валентин Згурский, Виктор Медведчук, мой младший брат Игорь, Богдан Губский, Юра Карпенко, Юра Лях, я ... Великолепная семерка ... У каждого - свой участок работы в едином холдинге".