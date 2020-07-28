Суд отказался вернуть государству земли под имением Медведчука
Суд отказался возвращать в государственную собственность более 30 га земли в городе Украинка Обуховского района, на котором расположен дом, принадлежащий Виктору Медведчуку.
Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.
Хозяйственный суд Киева отказал прокуратуре Киевской области в удовлетворении иска о признании недействительными распоряжений Киевской облгосадминистрации и Обуховской райгосадминистрации и истребовании в пользу государства из незаконного владения ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур" земельного участка площадью 24,39 га и ООО "Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент" - 10,22 га, расположенных в пределах города Украинка.
Прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании земли в ноябре 2019 года. Свои требования прокуроры обосновали тем, что указанные участки являются лесами первой категории и они незаконно выбыли из собственности государства помимо воли соответствующего распорядителя - Кабмина. Ведь делать что-либо с лесами площадью более 10 га можно только с разрешением Кабмина.
Суд в удовлетворении иска прокуратуре отказал, ссылаясь на то, что 34,61 га лесов выбыли из собственности государства не единым массивом, а участками площадью до 10 га, следовательно Киевская ОГА и Обуховская РГА действовали в пределах своих полномочий.
В 2003-2004 годах Киевская ОГА своими распоряжениями передал в аренду на 50 лет ЗАО "ФК "Динамо" Киев", ООО "Инвестпроект", ООО "Стокс-Бизнес" и ООО "НПФ "Славутич-Дельфин" четыре участка площадью по 9,9 га.
Обуховская РГА в 2004 году своими распоряжениями продала эти участки указанным предприятиям для организации отдыха и проведения спортивных мероприятий. В результате участком 24,39 га владеет "ИК "Спорт-Тур", а 10,22 га -"КУА "МТИР Эссет Менеджмент".
В 2004-2005 годах Обуховская БТИ на основании свидетельств о праве собственности, выданных Обуховской РГА, зарегистрировало права собственности НПФ "Славутич-Дельфин" на две спортивные базы (одна площадью 67,3 кв м), ФК "Динамо" Киев - на комплекс, "Стокс-Бизнес" и "Инвестпроект" - на нежилые здания (беседка, КПП, эллинг и т.д.). В дальнейшем в том же 2005 году это все имущество купил "ИК "Спорт-Тур". В 2011-2015 годах имущество продали компаниям "Терра-Инвест", "Укрспортбудинвест" и "МТИР Эссет Менеджмент".
На указанных участках площадью 34,61 га построен дом-хонка с вспомогательными зданиями народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина.
В марте 2019 стало известно, что дом площадью 1125 кв. м выставили на продажу в закрытой группе риэлторов по цене $4500 за сотку. На территории есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 кв/ м и бассейн.
Учредителем ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур" является ООО "Инвестиционная компания "Терра-Инвест", бенефициарным владельцем которой является Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука.
ООО "КУА "МТИР Эссет Менеджмент" является одним из учредителей ООО "ФК "Динамо" Киев" с долей 23%. Вторая крупнейшая доля в "Динамо" принадлежит Игорю Суркису (63,7%).
Григорий Суркис и Виктор Медведчук были опорой так называемой "киевской семерки". В свое время Григорий Суркис так сказал о своих партнерах по бизнесу: "Мы - все друзья, партнеры по жизни: Валентин Згурский, Виктор Медведчук, мой младший брат Игорь, Богдан Губский, Юра Карпенко, Юра Лях, я ... Великолепная семерка ... У каждого - свой участок работы в едином холдинге".
Будь ласка, зачекайте...
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ПОДАРУЄМО МЕДВЕДЧУКУ ПОДАРУНКОВИЙ СЕРТИФІКАТ У КАМЕРУ СІЗО ))
ко..
висіти будуть судді, мертветчук і комуністи...
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а что так можно? Надо и себе прикупить леса... Суд аедь признал что цельный кусок леса можно купить маленькими кусочками по 10 гектар.Можно и меньшими кусками если денех нет. Уроды судейские.Жополизы медведчуковские.
Медведчука-повесить или утопить
P.S.А про Питрушку вообще молчу:за время его плодотворной работы Секретарем политсовета у вышеупомянутого Медведчука,секретарем РНБО и ратного труда в кабмине Азирова там столько компромата,что больше и не надо.Да и многолетние потоки контрабаса в Приднестровье вряд ли забыли зафиксировать
Имеет Украину как хочет
Прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании земли в ноябре 2019 года. Свои требования прокуроры обосновали тем, что указанные участки являются лесами первой категории и они незаконно выбыли из собственности государства помимо воли соответствующего распорядителя - Кабмина. Ведь делать что-либо с лесами площадью более 10 га можно только с разрешением Кабмина
Суд в удовлетворении иска прокуратуре отказал, ссылаясь на то, что 34,61 га лесов выбыли из собственности государства не единым массивом, а участками площадью до 10 га, следовательно Киевская ОГА и Обуховская РГА действовали в пределах своих полномочий
Ксюхе привет