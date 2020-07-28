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Суд отказался вернуть государству земли под имением Медведчука

Суд отказался вернуть государству земли под имением Медведчука

Суд отказался возвращать в государственную собственность более 30 га земли в городе Украинка Обуховского района, на котором расположен дом, принадлежащий Виктору Медведчуку.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Хозяйственный суд Киева отказал прокуратуре Киевской области в удовлетворении иска о признании недействительными распоряжений Киевской облгосадминистрации и Обуховской райгосадминистрации и истребовании в пользу государства из незаконного владения ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур" земельного участка площадью 24,39 га и ООО "Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент" - 10,22 га, расположенных в пределах города Украинка.

Прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании земли в ноябре 2019 года. Свои требования прокуроры обосновали тем, что указанные участки являются лесами первой категории и они незаконно выбыли из собственности государства помимо воли соответствующего распорядителя - Кабмина. Ведь делать что-либо с лесами площадью более 10 га можно только с разрешением Кабмина.Суд отказался вернуть государству земли под имением Медведчука 01

Суд в удовлетворении иска прокуратуре отказал, ссылаясь на то, что 34,61 га лесов выбыли из собственности государства не единым массивом, а участками площадью до 10 га, следовательно Киевская ОГА и Обуховская РГА действовали в пределах своих полномочий.

В 2003-2004 годах Киевская ОГА своими распоряжениями передал в аренду на 50 лет ЗАО "ФК "Динамо" Киев", ООО "Инвестпроект", ООО "Стокс-Бизнес" и ООО "НПФ "Славутич-Дельфин" четыре участка площадью по 9,9 га.

Обуховская РГА в 2004 году своими распоряжениями продала эти участки указанным предприятиям для организации отдыха и проведения спортивных мероприятий. В результате участком 24,39 га владеет "ИК "Спорт-Тур", а 10,22 га -"КУА "МТИР Эссет Менеджмент".

В 2004-2005 годах Обуховская БТИ на основании свидетельств о праве собственности, выданных Обуховской РГА, зарегистрировало права собственности НПФ "Славутич-Дельфин" на две спортивные базы (одна площадью 67,3 кв м), ФК "Динамо" Киев - на комплекс, "Стокс-Бизнес" и "Инвестпроект" - на нежилые здания (беседка, КПП, эллинг и т.д.). В дальнейшем в том же 2005 году это все имущество купил "ИК "Спорт-Тур". В 2011-2015 годах имущество продали компаниям "Терра-Инвест", "Укрспортбудинвест" и "МТИР Эссет Менеджмент".

На указанных участках площадью 34,61 га построен дом-хонка с вспомогательными зданиями народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина.

В марте 2019 стало известно, что дом площадью 1125 кв. м выставили на продажу в закрытой группе риэлторов по цене $4500 за сотку. На территории есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 кв/ м и бассейн.

Учредителем ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур" является ООО "Инвестиционная компания "Терра-Инвест", бенефициарным владельцем которой является Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука.

ООО "КУА "МТИР Эссет Менеджмент" является одним из учредителей ООО "ФК "Динамо" Киев" с долей 23%. Вторая крупнейшая доля в "Динамо" принадлежит Игорю Суркису (63,7%).

Григорий Суркис и Виктор Медведчук были опорой так называемой "киевской семерки". В свое время Григорий Суркис так сказал о своих партнерах по бизнесу: "Мы - все друзья, партнеры по жизни: Валентин Згурский, Виктор Медведчук, мой младший брат Игорь, Богдан Губский, Юра Карпенко, Юра Лях, я ... Великолепная семерка ... У каждого - свой участок работы в едином холдинге".

Медведчук Віктор (360) Суркіс (175) Марченко Оксана (41)


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Топ коментарі
+30
Це той бідняк котрий верещав до всирачки за мораторій на продаж землі.Землю не можна продавати а ліса і ріки комуняки вже скупили.
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28.07.2020 14:47 Відповісти
+23
Просто,смеются нагло СУКИ над людьми
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28.07.2020 15:45 Відповісти
+21
Балакають багато всі .....А як тільки повернути незаконні ГРОШІ НАШІ, так нічого не получається....Одна шайка..., сміються з нас паразити!
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28.07.2020 14:44 Відповісти
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Балакають багато всі .....А як тільки повернути незаконні ГРОШІ НАШІ, так нічого не получається....Одна шайка..., сміються з нас паразити!
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28.07.2020 14:44 Відповісти
Це той бідняк котрий верещав до всирачки за мораторій на продаж землі.Землю не можна продавати а ліса і ріки комуняки вже скупили.
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28.07.2020 14:47 Відповісти
только гильотина.....
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28.07.2020 15:16 Відповісти
Просто,смеются нагло СУКИ над людьми
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28.07.2020 15:45 Відповісти
Суд отказался возвращать в государственную собственность более 30 га земли в городе Украинка Обуховского района, на котором расположен дом, принадлежащий Виктору МедведчукуИсточник: https://biz.censor.net/n3210511

ПОДАРУЄМО МЕДВЕДЧУКУ ПОДАРУНКОВИЙ СЕРТИФІКАТ У КАМЕРУ СІЗО ))
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28.07.2020 15:45 Відповісти
Сплошная гебняво-совковая кучманоидная комуняцкая МАФИЯ Чтоб,вы все задохли !!!
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29.07.2020 09:15 Відповісти
Нарушая закон ,постоянно..еще и вякает этот агент путина! редкая мразь,одна
ко..
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28.07.2020 16:18 Відповісти
Закономерно , при таком добром народе , надо было этик фсб шных опарышей уничтожать,в зародыше
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29.07.2020 09:18 Відповісти
Тобто, якщо красти по 10 га. у Держави - то тюрма, а по 9.9 га. - посада народного депутата
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28.07.2020 16:26 Відповісти
і на деревах замість листя
висіти будуть судді, мертветчук і комуністи...
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28.07.2020 16:55 Відповісти
це мало бути з 1991-року, але втратили нагоду і в 2004 році і найдосадніше-недовершили розпочате МАЙДАНОМ 2013 - 2014 рр Не зуміли оцінити роботу президента Порошенка Петра- піддалися бажанню путіна *****- недопустити Петра Порошенка до подальшого керування Україною, тепер маємо те що маємо
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28.07.2020 18:15 Відповісти
Ти гроші відробляєш, чи не доганяєш? Порошенко і воскресив Медведчука із політичного небуття і канали ТВ дозволив купити. Невже ти думаєш, що це все без дозволу Порошенка? Якщо Порошенко з Коломойським розбили глека, то останньому прийшлося виїжджати із країни і Приватбанк у нього відібрали. Що Порошенко, що Медведчук, що Суркіси і багато інших - це одна банда, яка ніколи не буде працювати на український народ, хіба це комусь ще не зрозуміло?
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29.07.2020 13:00 Відповісти
Ось вам і чесний незалежний суд, який не бачить договорняк. Геть їх усіх, краще студентів призначити. Ці гниди невиліковні, ніякі атестації, переатестації нічого не дадуть. Вони будуть крутити законами як дишлом, отримуючи велетенські зарплати як диверсанти знищують державу. Вони ненавидять демократичну, цивілізовану, європейську Україну, бо там для них немає місця. Це вороги, а ворогів треба знищувати (таких не фізично, а забороняти займатись певними видами діяльності). В'язниця по ним плаче. Народ ненавидить цих покидьків.
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28.07.2020 17:41 Відповісти
студенти з новими обличями вже рік керують Україною .
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28.07.2020 17:51 Відповісти
покидьки по прізвищам це хто? На мої багаторічні переконаня це - медведчуки, рабіновичі, бойки, шуфрічі,вілкови, мураєви, добкіни, лукаші, волошини, бужинські, бондаренки, піховшики та журналюги з каналів 112, НАШ, НЮЗВАН, .,і цей перелік можу продовжувати і продовжувати Нечисті ворожої - тьма тьмуща . Вся ця антиукраїнська "гвардія" верещить про збіднілість нашого народу і це важко заперечити. Зеленський верещав на весь світ, що з бідністю буде покінчено ,одначе стало ще гірше Хочу застережити, якщо виборці обиратимуть представникіа , імена яких я перелічив, то збідніють ще втричі. Пора УКРАЇНЦЯМ братися за розум
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28.07.2020 18:06 Відповісти
Мабуть, вже пора братися за зброю...
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29.07.2020 02:27 Відповісти
так ото ж!!! нарешті приходить прозріння, розвели в країні смердючий рашапоїдний гадючник і хочемо нормального життя?!?! це навіть не дурість а нікчемна тупість, якою і досі користується перерахована погань.
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29.07.2020 08:19 Відповісти
Ти трішки не туди хилиш. Звісно, москалі і їх прихвостні нам не друзі. Але також зовсім не друзі українцям і олігархи - Ахметов, Коломойський, Фірташ. І ті, що прикриваються патріотизмом, типу Порошенка, або як Коломойський в 2014-ому - з тієї ж банди.
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29.07.2020 13:09 Відповісти
ссылаясь на то, что 34,61 га лесов выбыли из собственности государства не единым массивом, а участками площадью до 10 га, следовательно Киевская ОГА и Обуховская РГА действовали в пределах своих полномочий.Источник: https://biz.censor.net/n3210511

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а что так можно? Надо и себе прикупить леса... Суд аедь признал что цельный кусок леса можно купить маленькими кусочками по 10 гектар.Можно и меньшими кусками если денех нет. Уроды судейские.Жополизы медведчуковские.
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28.07.2020 18:03 Відповісти
Суд , смешно , какой еще суд , в Украине пока судов еще нет , как и прокуратуры . Так небольшие фирмочки , ООО Суд имеются , оказывают судебные услуги , богатым слоям населения , есть АОЗТ Прокуратура , или ОПГ , обладает монополией от государства , с прайс листом , в место УК . И кстати благодаря таки ******, как Медведчук
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28.07.2020 18:05 Відповісти
Да уже пора вешать . по другому никак
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28.07.2020 18:07 Відповісти
Ні! Це х-ло грізно тупнув кірзачем і рикнув: "зєхохляндія мая зємля і мєдвєдпуку, куму маєму, бить на нєй гєнєралгубєрнатором, а Ксєніі, єво жєнє, фрєйліной во дворє майом"
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28.07.2020 18:09 Відповісти
Судью на мыло.
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28.07.2020 18:18 Відповісти
как же можно?
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28.07.2020 18:26 Відповісти
ну так, земля ему нужна, пусть у других забирает, а он на словах будет писдиленькать про любовь до усего народу
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28.07.2020 18:39 Відповісти
А посадить за госизмену с конфискацией, слабО?
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28.07.2020 18:53 Відповісти
Судей-расстрелять.
Медведчука-повесить или утопить
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28.07.2020 19:27 Відповісти
Мертвечука повісити, а його відьму втопити.
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28.07.2020 19:55 Відповісти
Нееее...Тільки потім втопити.
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28.07.2020 21:35 Відповісти
відьму краще спалити,так надійніше)
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28.07.2020 22:12 Відповісти
Звичайно, що спалити краще. Це я маху дала.
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28.07.2020 22:16 Відповісти
Новости банановой республики.
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28.07.2020 19:48 Відповісти
Розстріляти, потім повісити, а вже потім втопити.
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28.07.2020 19:58 Відповісти
А как красиво рапортовал ВСП о дисциплинарных наказания 66 судей Пока не будет уголовных дел по судьям-взяточникам, до тех пор эти беспредельщики-взяточники судьи будут узаконивать такие схематозы.
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28.07.2020 20:03 Відповісти
Таких земель дуже багато.Що можна зробити?Повернути іх буде складно,але ми можемо підняти в 10 разів налог на землю.Раз землю незаконно придбали,то хай платять налоги на ці ліса!
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28.07.2020 20:06 Відповісти
"Ну нет у вас методов против Кости Сапрыкина" ( фраза из кинофильма " Место встречи изменить нельзя") Ну нет в Украине методов против Медведчука, ни при "великом патриоте" Пэдро, ни при тем более клоуне ( артисте юмористического жанра) Зе. ( Да на не было бы и при Кравчуке , Кучме, Ющенко, Якупопе) И ничего ему не грозит не националисты, не патриоты, не ветераны, не западники., не "хфасшисты". Он как "чахлик невмирущий".. Вывод, нужно правильно выбирать " кумовьев".
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28.07.2020 20:17 Відповісти
У Медведчука ресурс(учитывая поддержку куманька) побольше,чем у всех наших олигархов вместе взятых.И естественно,благодаря ФСБ,СБУ и т.д.,компромат на каждого политика,бизнесмена и вообще мало-мальски значимого человека в Украине.Потому и нет методов:банальный шантаж и подкуп.Как тот мистер Бернс из "Симпсонов"-только ждать пока сам сдохнет.
P.S.А про Питрушку вообще молчу:за время его плодотворной работы Секретарем политсовета у вышеупомянутого Медведчука,секретарем РНБО и ратного труда в кабмине Азирова там столько компромата,что больше и не надо.Да и многолетние потоки контрабаса в Приднестровье вряд ли забыли зафиксировать
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29.07.2020 09:46 Відповісти
Суды подвласны Медведчуку значит, а не Украинскому государству. Тут могут помочь только народные суды!!!
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28.07.2020 20:18 Відповісти
Образився Медведчук, фото якраз типове виклали (респект редакторам), не любить воно дискомфорту.
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28.07.2020 20:49 Відповісти
ось так ось! 40 ГА лісів не можна вирубувати чи продавати, а ЧОТИРИ РАЗИ ПО 10 ГА - ТО ВЖЕ МОЖНА, ТО ВЖЕ ПРАВИЛЬНО І ПО ЗАКОНУ!!!!! Це все, що нам потрібно знати про українські "закони"!!!!!!!!!
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28.07.2020 22:42 Відповісти
Законы не при чем,ими просто надо уметь пользоваться.Не зря же Медведчук заслуженный юрист.
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28.07.2020 22:45 Відповісти
Кто бы что не говорил,но Медведчук умнейший мужик! Порезали землю по 9,9 ГА и сосите лапу и прокуратуры и кабмины.
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28.07.2020 22:43 Відповісти
Медведчук, хитрожопейшая мерзкая скотина, кум главного врага нашей страны.
Имеет Украину как хочет
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29.07.2020 00:08 Відповісти
Боже какие конченные у..бки эти наши суды,продажные судьи и их решения!Паразита Медведку -врага Украины-на кол сцуку!!!!...)))
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29.07.2020 00:27 Відповісти
Дедушка мертветчук скоро кони двинет .тогда и вернут
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29.07.2020 05:51 Відповісти
Медведчук- зчичайний ворог України і її народу. Спеціалізація : співробітництво з ворогом, політичні провокації, гуманітарні диверсії, зрада. Висновок: потребух кари і пожиттєвого ув'язнення,а при Королівській владі....СМЕРТЬ!
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29.07.2020 08:17 Відповісти
Суд отказался вернуть государству земли под имением Медведчука - Цензор.НЕТ 9015
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29.07.2020 08:21 Відповісти
метверчук-баныййо дараспи.
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29.07.2020 09:24 Відповісти
Ото надо было после Майдана не хлопать мудакам,которые на сцену вылезли и про Европу мечтать,а давить этих жуков.Помню,когда сказал такое тогда,так начали мне :"Хватит крови-мы теперь Европа".Нате.Теперь хаваем
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29.07.2020 09:31 Відповісти
Ну, в принципе, правильно отказал (судя по обоснованию). Прокуратуре следовало доказывать единый умысел на приобретение участка целиком - она этого либо не смогла, либо не захотела. Второй вариант - доказывать недействительность каждой из сделок (в т.ч. возбуждением УД (с доведением до обвинительного приговора) на чиновников, которые это подписали).
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29.07.2020 09:54 Відповісти
ЛОВКОСТЬ РУК И НИКАКОГО МОШЕНСТВА!

Прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании земли в ноябре 2019 года. Свои требования прокуроры обосновали тем, что указанные участки являются лесами первой категории и они незаконно выбыли из собственности государства помимо воли соответствующего распорядителя - Кабмина. Ведь делать что-либо с лесами площадью более 10 га можно только с разрешением Кабмина


Суд в удовлетворении иска прокуратуре отказал, ссылаясь на то, что 34,61 га лесов выбыли из собственности государства не единым массивом, а участками площадью до 10 га, следовательно Киевская ОГА и Обуховская РГА действовали в пределах своих полномочий
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29.07.2020 10:29 Відповісти
Ничего не скажешь, юрист он неплохой. А как человек - сволочь последняя...
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29.07.2020 12:11 Відповісти
Кстати вы знаете как Бог наказал ублюдка Медведчука за его грехи? Он лишил его мужской силы) Прикиньте - у тебя раскошная красавица жена, а ты импотент!!! Так вот наш черт витя - на пол шестого, вжик, вжик и уже лет десят как не мужик)

Ксюхе привет
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29.07.2020 12:40 Відповісти

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