Заместителем министра финансов по евроинтеграции может стать критик ассоциации с ЕС

Экс-заместитель министра инфраструктуры в 2014-2015 годах, эксперт в сфере транспорта Александр Кава претендует на должность заместителя министра финансов по евроинтеграции.

Соответствующая информация указана в его электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кава задекларировал 608,97 тыс. грн доходов от предпринимательской деятельности за 2019 год. Основные его сбережения указаны в наличности: $110 тыс. и 65 тыс. евро.

На счетах Кавы в "Первом Украинском Международном Банке" (ПУМБ) суммарно размещено 291,35 тыс. грн.

В его собственности или аренде числятся два земельных участка в Тернопольской области площадью 35 800 кв. м. и 3 300 кв. м, а также квартира в Киеве площадью 51,6 кв. м. Также в собственности Кавы находится автомобиль Opel Astra (2008 года выпуска).

Кава с декабря 2014 года по март 2015 года занимал должность заместителя министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, до этого работал советником главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) по транспорту. Из министерства был уволен из-за своих политических высказываний. В частности, Кава активно критиковал Революцию достоинства, в том числе в российских СМИ, а также отрицал вину российского президента Владимира Путина в развязывании агрессии против Украины, а также выступает с критикой Соглашения об ассоциации с ЕС в пропагандистских российских СМИ.

В 2015 году баллотировался в Киевсовет от партии "Укроп".