Украина начала расследование против импорта кабельной продукции

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила специальное расследование в отношении импорта в Украину проводов изолированных, кабелей и других изолированных электрических проводников, а также волоконно-оптических кабелей.

Об этом говорится в сообщении комиссии в газете "Урядовый курьер", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Инициаторами расследования выступили ПАО "Одесский кабельный завод "Одесскабель" и ПАО "Завод Южкабель".

"В заявлении приведено достаточно обоснованных доказательств в отношении того, что в течение 2015-2019 годов импорт в Украину проводов независимо от страны происхождения и экспорта осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, что мог причинить существенный вред национальному товаропроизводителю", – отмечается в документе.

МКМТ уточняет, что речь идет о товарных кодах согласно УКТВЭД 8544 49 20 00, 8544 49 91 00, 8544 60 10 10 8544 60 10 98, 8544 60 90 10 8544 60 90 90, 8544 70 00 10 8544 70 00 90.

Проведение специального расследования поручено Минэкономики, которое в течение 30 дней с даты этого сообщения осуществляет регистрацию заинтересованных сторон и рассматривает требования по проведению слушаний.

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Согласно данным Таможенной службы, импорт по общему коду 8544 "Провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники, кабели волоконно-оптические" за первое полугодие этого года составил 24,24 тыс. тонн на $214,65 млн (0,88% от всего импорта), тогда как экспорт – соответственно 29,19 тыс. тонн на $559,08 млн (2,44% всего экспорта).

Среди стран, откуда больше всего завозится подобной продукции в Украину, Венгрия (27,03%), Польша (17,14%) и Китай (14,89%), тогда как основными странами экспорта украинской продукции выступают Германия (23,71%), Польша (22,3%) и Румыния (12,97%).