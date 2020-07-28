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НАПК с июля остановило финансирование партии "Слуга народа" из госбюджета

НАПК с июля остановило финансирование партии

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции остановило с июля и до конца 2020 года финансирование партии "Слуга народа" из государственного бюджета, более $2,5 млн направят в Фонд борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Максим Зуев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"НАПК остановило финансирование "Слуги народа". Так, с июля и до конца года партия не будет получать средства, выделенные из бюджета на обеспечение уставной деятельности", - сообщил Зуев.

Ранее пресс-служба "Слуги народа" сообщила, что НАПК остановило государственное финансирование партии.

В свою очередь пресс-служба НАПК сообщила, что остановило финансирование партии "Слуги народа" на третий и четвертый кварталы 2020 года в связи с обращением партии.

"После этого НАПК направило письмо в Министерство финансов с предложением направить средства в сумме 70,3 млн грн в фонд борьбы с COVID-19. На сегодня в бюджет не были внесены изменения, необходимые для перенаправления этих средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства остаются в распоряжении НАПК до внесения соответствующих изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Автор: 

партія (70) фінансування (2051) НАЗК (516) Слуга народу (188)


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