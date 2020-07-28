Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Розничные операторы АЗС, работающие в эконом-сегменте, 28 июля повысили стоимость бензина и дизтоплива на 10-50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть станций "Авантаж" повысила цены на бензины на 50 копеек: бензин марки А-95 подорожал до 20,95 грн/л, А-92 – до 19,95 грн/л, тогда как стоимость дизтоплива осталась на прежнем уровне – 19,45 грн/л.

Сеть "БРСМ-Нафта" повысила цены на бензины на 20 копеек, на дизтопливо – на 8 копеек за литр. Так цена на А-95 увеличилась с 21,29 до 21,49 грн/л, А-92 – с 20,29 до 20,49 грн/л, дизтоплива – до 20,02 грн/л.

В сети Chipo дизтопливо подорожало на 26 копеек, бензины на 27 копеек за литр.

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Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.