На должность министра аграрной политики нет кандидата, – Шмыгаль

Кандидатуры на должность министра аграрной политики пока что нет.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль журналистам в ходе рабочей поездки в Полтавскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кандидатур нет, министерство появится", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, вопрос сроков создания Министерства аграрной политики привязан к наличию кандидатуры, а также к сессионной работе Верховной Рады.

"Пока каникулы в Верховной Раде не завершатся до сентября, очевидно, что разделять министерства не будем", - добавил он.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что принципиальное решение о том, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, принято.