На должность министра аграрной политики нет кандидата, – Шмыгаль
Кандидатуры на должность министра аграрной политики пока что нет.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль журналистам в ходе рабочей поездки в Полтавскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Кандидатур нет, министерство появится", - сказал Шмыгаль.
По словам премьера, вопрос сроков создания Министерства аграрной политики привязан к наличию кандидатуры, а также к сессионной работе Верховной Рады.
"Пока каникулы в Верховной Раде не завершатся до сентября, очевидно, что разделять министерства не будем", - добавил он.
В то же время Шмыгаль подчеркнул, что принципиальное решение о том, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, принято.
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