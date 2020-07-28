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На должность министра аграрной политики нет кандидата, – Шмыгаль

На должность министра аграрной политики нет кандидата, – Шмыгаль

Кандидатуры на должность министра аграрной политики пока что нет.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль журналистам в ходе рабочей поездки в Полтавскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кандидатур нет, министерство появится", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, вопрос сроков создания Министерства аграрной политики привязан к наличию кандидатуры, а также к сессионной работе Верховной Рады.

"Пока каникулы в Верховной Раде не завершатся до сентября, очевидно, что разделять министерства не будем", - добавил он.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что принципиальное решение о том, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, принято.

Автор: 

Мінагрополітики (1378) Шмигаль Денис (1516)


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