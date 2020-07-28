В Киеве полностью возобновили движение по проспекту на Троещину после ремонта
Движение по проспекту Степана Бандеры открыто по всем полосам.
Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.
"Работы на основном проезде дорожники выполнили почти на 2 недели раньше запланированного срока. Сейчас завершают работы на съездах с путепровода", – сказано в сообщении.
В КГГА уточнили, что следующий участок, где будут выполнять ремонт – между путепроводом на ул. Богатырской до просп. Оболонского.
Как сообщалось, коммунальная корпорация "Киевавтодор" начала капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры в июле 2019 года. В связи с ремонтными работами движение по проспекту было ограничено половиной проезжей части.
В сентябре 2018 года "Киевавтодор" по результатам тендера заказал ООО "Автомагистраль-Юг" капитальный ремонт участка проспекта Степана Бандеры от транспортной развязки Северного моста до улицы Елены Телиги длиной около 3 км за 590,22 млн грн. Изначально он должен был быть завершен до конца 2019 года.
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Жду очередной ремонт этого же участка за счет киевлян уже в следующем году. И это еще оптимистичный прогноз.