БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 100 0

"Укрзализныця" возобновила движение еще 17 региональных поездов

"Укрзализныця" с 31 июля восстановит курсирование еще 17 региональных поездов в центральных регионах страны.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, благодаря этим региональным поездам пассажиры смогут путешествовать из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ривне и другие города, передает БизнесЦензор.

В частности, с 31 июля курсирования восстановят такие поезда:

  • №884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский ежедневно;
  • №888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов ежедневно;
  • №896/895 Киев-Волынский - Конотоп ежедневно, кроме пятниц и воскресений;
  • №896/895 Конотоп - Киев-Волынский ежедневно, кроме понедельников и суббот;
  • №896/895 Киев-Волынский - Шостка по пятницам и воскресеньям;
  • №896/895 Шостка - Киев-Волынский по понедельникам и субботам;
  • №864/863-866/865 Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям;
  • №867 Киев - Жмеринка по пятницам, субботам и воскресеньям;
  • №868 Жмеринка - Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;
  • №880/879-882​/881 Киев-Волынский - Славутич - Фастов по воскресеньям;
  • №885 Киев - Ривне по пятницам, субботам и воскресеньям;
  • №886 Ривне - Шепетовка по пятницам, субботам и воскресеньям;
  • №870 Шепетовка - Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;
  • №887/888 Коростень - Винница ежедневно, кроме понедельника;
  • №889/890 Винница - Коростень ежедневно, кроме понедельника;
  • №877 Коростень - Житомир по понедельникам;
  • №878 Житомир - Коростень по понедельникам.

В "Укрзализныце" напоминают, во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызвать работников Национальной полиции.

Автор: 

потяг (1302) Укрзалізниця (4805) електричка (120)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 