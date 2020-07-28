"Укрзализныця" возобновила движение еще 17 региональных поездов
"Укрзализныця" с 31 июля восстановит курсирование еще 17 региональных поездов в центральных регионах страны.
Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, благодаря этим региональным поездам пассажиры смогут путешествовать из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ривне и другие города, передает БизнесЦензор.
В частности, с 31 июля курсирования восстановят такие поезда:
- №884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский ежедневно;
- №888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов ежедневно;
- №896/895 Киев-Волынский - Конотоп ежедневно, кроме пятниц и воскресений;
- №896/895 Конотоп - Киев-Волынский ежедневно, кроме понедельников и суббот;
- №896/895 Киев-Волынский - Шостка по пятницам и воскресеньям;
- №896/895 Шостка - Киев-Волынский по понедельникам и субботам;
- №864/863-866/865 Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям;
- №867 Киев - Жмеринка по пятницам, субботам и воскресеньям;
- №868 Жмеринка - Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;
- №880/879-882/881 Киев-Волынский - Славутич - Фастов по воскресеньям;
- №885 Киев - Ривне по пятницам, субботам и воскресеньям;
- №886 Ривне - Шепетовка по пятницам, субботам и воскресеньям;
- №870 Шепетовка - Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;
- №887/888 Коростень - Винница ежедневно, кроме понедельника;
- №889/890 Винница - Коростень ежедневно, кроме понедельника;
- №877 Коростень - Житомир по понедельникам;
- №878 Житомир - Коростень по понедельникам.
В "Укрзализныце" напоминают, во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызвать работников Национальной полиции.
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