Падение доходов от туризма из-за карантина оценили в $320 миллиардов

Число международных турпоездок с января по май 2020 года сократилось на 300 млн, или на 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным организации, это уже привело к падению доходов от туризма на $320 млрд, что втрое превышает аналогичный показатель во время глобального экономического кризиса 2009 года. При этом в мае число поездок сократилось на 98% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

"Последние данные показывает, насколько важно как можно быстрее возобновлять туризм, как только это становится безопасным. Драматическое падение международного туризма ставит многие домохозяйства на грань выживания, особенно в развивающихся странах. Правительства в каждом регионе мира несут двойную ответственность: они должны сохранять здоровье своих граждан и одновременно защищать бизнес и рабочие места", - заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

В то же время UWNTO отмечает некоторое оживление в отрасли, особенно в Северном полушарии, связанное с открытием границ Евросоюза 1 июля.

"Но пока туризм начал потихоньку восстанавливаться в некоторых странах, индекс доверия в отрасли упал до рекордно низких значений. Большинство международных экспертов ожидают восстановления туризма не раньше второй половины 2021 года", - сообщает организация.

По ее мнению, восстановлению препятствуют по-прежнему закрытые границы во многих странах, а также то, что пока поставлены на паузу основные "рынки-поставщики туристов" - США и Китай. Доверия потребителям услуг отрасли не добавляют и опасения второй волны коронавируса, а также связанные с ней новые ограничения и блокировки.