Прибыль "Укргазбанка" за полгода выросла в 1,6 раза

Чистая прибыль "Укргазбанка" по итогам января-июня 2020 года составила 437,18 млн грн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (275,99 млн грн)

Об этом сообщается в квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчетности, во втором квартале чистая прибыль "Укргазбанка" составила 98,11 млн грн, что в 2,3 раза меньше, чем за апрель-июнь 2019 года (221,71 млн грн).

Чистые процентные доходы банка за полгода сократились на 5,8% к аналогичному показателю годом ранее – до 1,44 млрд грн, а чистые комиссионные доходы возросли на 18,6% – до 555,81 млн грн, тогда как расходы на формирование резервов под ожидаемые кредитные убытки сократились в 11,6 раза – до 34,89 млн грн.

Активы "Укргазбанка" за шесть месяцев увеличились на 24,2% – до 148 млрд грн, в том числе кредиты клиентам и финансовая аренда сократились на 2,6% – до 37,97 млрд грн, а деньги и их эквиваленты снизились на 9% – до 42,24 млрд грн.

Вместе с тем инвестиции банка, которые оцениваются по справедливой стоимости через другой совокупный доход, за этот период увеличились в 2,1 раза – до 64,59 млрд грн.

Обязательства "Укргазбанка" за январь-июнь выросли на 25% – до 138,64 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 27,4%, до 131,63 млрд грн.

Собственный капитал банка за полгода увеличился на 13,5% – до 9,37 млрд грн, а уставный капитал сохранился на уровне 13,84 млрд грн.

"Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 июня 2020 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4 место среди 75 действовавших в стране банков.