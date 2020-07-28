Google проложит новый подводный кабель между США и Европой

Американская Google, входящая в Alphabet Inc., проложит новый волоконно-оптический кабель, который соединит США с Великобританией и Испанией.

Об этом сообщается в блоге компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, кабель будет назван в честь одного из первых в США специалистов по информатике Грейс Хоппер.

Grace Hopper будет одним из первых кабелей, проложенных между США и Великобританией с 2003 года, отметили в компании. Это будет первая инвестиция Google в частный подводный кабель, идущий в Великобританию, и первый кабель, который компания проложит до Испании. В Испании он будет интегрирован в центр облачных технологий, который Google намерен создать около Мадрида.

Google ранее подписала соглашение с американской SubCom, специализирующейся на прокладке подводных кабелей.

Компания планирует завершить строительство в 2022 году.