Болгария ужесточила условия въезда для граждан Украины

С 30 июля граждане Украины могут въехать на территорию Болгарии только с негативным ПЦР-тестом, сделанным не более чем за 72 часа.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Болгарии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, с 28 июля граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию с отрицательным тестом ПЦР, проведенным за последние 72 часа. Для граждан Украины требование сдать отрицательный ПЦР-тест действует с 30 июля.

В МИД Болгарии также отмечают, что с отрицательным тестом ПЦР в Болгарию могут попасть иностранные граждане, путешествующие по значительным причинам из других третьих стран.

"Основными причинами в приказе министра здравоохранения являются: активность сезонных сельскохозяйственных рабочих и рабочих в сфере туризма; лица, путешествующие в учебных целях; путешественники по гуманитарным причинам и представители торгово-экономической и инвестиционной деятельности", – сказано в сообщении.

В то же время в министерстве уточнили, что ПЦР-тест не требуется для лиц, прибывающих в Болгарию из государств-членов ЕС, Великобритании, стран Шенгенской зоны, а также из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республики Корея, Таиланда, Туниса, Восточной Республики Уругвай. Они также не подлежат 14-дневному карантину.

Как сообщалось, власти Болгарии разрешили с 16 июля въезд гражданам Украины в страну. При этом изначально граждане Украины были освобождены от обязательного предъявления справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 9 июля Болгария отнесена к странам красной зоны. Таким образом, по возвращению в Украину необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию или сделать ПЦР-тест на коронавирус.